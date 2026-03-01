Calcio | Un punto a testa per Albingaunia e Andora, un match divertente ma che scontenta tutti

ALBINGAUNIA - ANDORA 2-2 ( 77' Nida, 91' Greco - 38' Carballo, 84' Cavassa)
51' FINISCE QUA! UN PUNTO A TESTA PER ALBINGAUNIA E ANDORA
48' Andora vicina al vantaggio! De Col chiama Manti alla parata di piede
47' IL PAREGGIO DELL'ALBINGAUNIA! GRECO! ROSSI SUPERBO SUL PRIMO TENTATIVO, IL DIFENSORE RIBADISCE SI TESTA SUL TAP-IN! 2-2 AL RIVA!
45' saranno cinque i minuti di recupero
44' Rossi trattiene troppo la palla, l'arbitro concede il corner per l'Albingaunia
44' Esposito di controbalzo, blocca Rossi
39' L'ANDORA VA IN VANTAGGIO! CAVASSA! GRAN SPUNTO DI DE BONI, IL CENTROCAMPISTA BIANCOBLU ARRIVA A RIMORCHIO E PIAZZA DI GIUSTEZZA ALLE SPALLE DI MANTI!
38' 4-4-1 per Ghigliazza, De Col passa a fare il riferimento offensivo
37' secondo giallo per Gimenez, Andora in dieci!
36' doppio cambio per l'Albingaunia, escono Marquez e Cassata, al loro posto Esposito e Giordano
32' IL PAREGGIO DELL'ALBINGAUNIA! NIDA! DISATTENZIONE DELL'ANDORA SUL CORNER BIANCONERO, IL NUMERO 20 PUR NON SPICCANDO PER FISICITA', TROVA PERO'IL TEMPO GIUSTO PER INFILARE LA PORTA DI ROSSI! 1-1 AL RIVA
29' Esce tra gli applausi Carballo, Ghigliazza sceglie Moro per sostituirlo
24' TRAVERSA ALBINGAUNIA! Calcio d'angolo che Greco per centimetri non sfrutta al meglio di testa, bianconeri anche sfortunati
21' risponde Ghigliazza, c'è Odasso per Colavito
20' Secco - Gibertini, nuovo cambio bianconero
18' ammonito De Col
16' punizione Albingaunia: Secco tenta di far passare il pallone sotto la barriera, battuta debole e imprecisa
15' cambio Albingaunia, c'è Nida per Molina
9' ribalta il campo Rossi con un lancio lungo preciso verso De Boni, Manti blocca sul tentativo del numero 10 ospite
8' seconda inversione degli esterni offensivi per Ghigliazza, Gimenez torna a destra, De Boni a sinistra
5' gran numero di Ciravegna, palla rapida in area, forse troppo per Cassata, il centravanti non riesce a inquadrare lo specchio da pochi passi
3' azione insistita dell'Albingaunia, partita a tambur battente nel corso della ripresa. Ciravegna battaglia in area, Secco calcia a lato
1' problemi per Costamagna, entra Delfino
SECONDO TEMPO
48' termina il primo tempo. Nel finale Ciravegna prova a scartare Rossi senza trovare il tempo della battuta, sul fronte opposto Manti anticipa in tackle Gimenez. Squadre negli spogliatoi
46' ammonito per proteste Gimenez
45' saranno tre i minuti di recupero
44' bianconeri sfiduciati dopo il gol incassato, Poggi prova ad alzare il morale a Ciravegna
38' ANDORA IN VANTAGGIO! CARBALLO! GOL DELL'EX AL RIVA PER LA PUNTA ARGENTINA. PALLA ILLUMINANTE NON INTERCETTATA DA GRECO, IL NUMERO 9 BIANCOBLU HA BUON GIOCO A INFILARE MANTI
33' prova ad alzare i giri la squadra di Poggi, mancino di Molina dai 22 metri, si tuffa con attenzione Rossi
32' problemi per Botte, entra Furlanetto
31' cross radente di Masha, ancora una volta nessun giocatore bianconero è pronto all'appuntamento con il gol
30' 4-2-3-1 per l'Albingaunia: Secco gioca alle spalle di Cassata affiancato da Molina e Ciravegna. 4-3-3 per l'Andora
27' sbaglia in prima impostazione l'Andora, Cassata recupera palla e innesca il destro, conclusione ribattuta
26' stop e tiro al volo di Secco, battuta centrale
24' Ciravegna scalda ancora il destro, la spunta ancora Rossi
22' L'Andora insiste a destra, Lo Sicco si inserisce in area e sulla conclusione si sente l'impatto col montante
20' C'è anche Rossi sulla conclusione sul primo palo di Cassata, gara piacevole
18' Ripartenza fulminea dell'Andora con Carballo a innescare Gimenez sulla fascia destro: conclusione da posizione defilata, Manti c'è
14' Ciravegna converge da sinistra per concludere di destro, Rossi blocca sicuro
10' L'Albingaunia prova a muovere la difesa ospite, taglio di Cassata ma tiro-cross non intercettato da nessun compagno
6' un'occasione potenziale per parte, nel giro di pochi secondi. Ci provano prima i padroni di casa con un'azione manovrata, poi è Carballo a tentare l'acrobazia ben imbeccato da De Boni
3' cielo grigio al Riva, temperatura comunque gradevole sulla piana ingaunia
1' si parte!
PRIMO TEMPO
ALBINGUANIA: Manti, Masha, Fazio, Buttu, Greco, Plando, Molina, Marquez, Cassata, Ciravegna, Secco.
A disposizione: Massabò, Giordano, Alessi, D'Aprile, Gerosa, Savona, Gibertini, Esposito, Nida,
Allenatore: Poggi
ANDORA: Rossi, Colavito, Cavassa, Costamagna, Gimenez, Carballo, De Boni, Lo Sicco, Botte, Franco, De Col.
A disposizione: Loiacono, Cabiati, El Harzli, Delfino, Taku, Furlanetto, Ferraro, Odasso, Moro.
Allenatore: Ghigliazza
Arbitro: Minniti di Genova