Calcio | 01 marzo 2026, 14:31

Calcio | Un punto a testa per Albingaunia e Andora, un match divertente ma che scontenta tutti

Si ferma forse in maniera definitiva la rincorsa playoff per le squadre di Poggi e Ghigliazza

ALBINGAUNIA - ANDORA 2-2 ( 77' Nida, 91' Greco  - 38' Carballo, 84' Cavassa)
 

51' FINISCE QUA! UN PUNTO A TESTA PER ALBINGAUNIA E ANDORA

48' Andora vicina al vantaggio! De Col chiama Manti alla parata di piede

47' IL PAREGGIO DELL'ALBINGAUNIA! GRECO! ROSSI SUPERBO SUL PRIMO TENTATIVO, IL DIFENSORE RIBADISCE SI TESTA SUL TAP-IN!  2-2 AL RIVA!

45' saranno cinque i minuti di recupero

44' Rossi trattiene troppo la palla, l'arbitro concede il corner per l'Albingaunia

44' Esposito di controbalzo, blocca Rossi

39' L'ANDORA VA IN VANTAGGIO! CAVASSA! GRAN SPUNTO DI DE BONI, IL CENTROCAMPISTA BIANCOBLU ARRIVA A RIMORCHIO E PIAZZA DI GIUSTEZZA ALLE SPALLE DI MANTI!

38' 4-4-1 per Ghigliazza, De Col passa a fare il riferimento offensivo

37' secondo giallo per Gimenez, Andora in dieci!

36' doppio cambio per l'Albingaunia, escono Marquez e Cassata, al loro posto Esposito e Giordano

32' IL PAREGGIO DELL'ALBINGAUNIA! NIDA! DISATTENZIONE DELL'ANDORA SUL CORNER BIANCONERO, IL NUMERO 20 PUR NON SPICCANDO PER FISICITA', TROVA PERO'IL TEMPO GIUSTO PER INFILARE LA PORTA DI ROSSI! 1-1 AL RIVA

29' Esce tra gli applausi Carballo, Ghigliazza sceglie Moro per sostituirlo

24' TRAVERSA ALBINGAUNIA! Calcio d'angolo che Greco per centimetri non sfrutta al meglio di testa, bianconeri anche sfortunati

21' risponde Ghigliazza, c'è Odasso per Colavito

20' Secco - Gibertini, nuovo cambio bianconero

18' ammonito De Col

16' punizione Albingaunia: Secco tenta di far passare il pallone sotto la barriera, battuta debole e imprecisa

15' cambio Albingaunia, c'è Nida per Molina

9' ribalta il campo Rossi con un lancio lungo preciso verso De Boni, Manti blocca sul tentativo del numero 10 ospite

8' seconda inversione degli esterni offensivi per Ghigliazza, Gimenez torna a destra, De Boni a sinistra

5' gran numero di Ciravegna, palla rapida in area, forse troppo per Cassata, il centravanti non riesce a inquadrare lo specchio da pochi passi

3' azione insistita dell'Albingaunia, partita a tambur battente nel corso della ripresa. Ciravegna battaglia in area, Secco calcia a lato

1' problemi per Costamagna, entra Delfino

SECONDO TEMPO
 

48' termina il primo tempo. Nel finale Ciravegna prova a scartare Rossi senza trovare il tempo della battuta, sul fronte opposto Manti anticipa in tackle Gimenez. Squadre negli spogliatoi

46' ammonito per proteste Gimenez

45' saranno tre i minuti di recupero

44' bianconeri sfiduciati dopo il gol incassato, Poggi prova ad alzare il morale a Ciravegna

38' ANDORA IN VANTAGGIO! CARBALLO! GOL DELL'EX AL RIVA PER LA PUNTA ARGENTINA. PALLA ILLUMINANTE NON INTERCETTATA DA GRECO, IL NUMERO 9 BIANCOBLU HA BUON GIOCO A INFILARE MANTI

33' prova ad alzare i giri la squadra di Poggi, mancino di Molina dai 22 metri, si tuffa con attenzione Rossi

32' problemi per Botte, entra Furlanetto

31' cross radente di Masha, ancora una volta nessun giocatore bianconero è pronto all'appuntamento con il gol

30' 4-2-3-1 per l'Albingaunia: Secco gioca alle spalle di Cassata affiancato da Molina e Ciravegna. 4-3-3 per l'Andora

27' sbaglia in prima impostazione l'Andora, Cassata recupera palla e innesca il destro, conclusione ribattuta

26' stop e tiro al volo di Secco, battuta centrale

24' Ciravegna scalda ancora il destro, la spunta ancora Rossi

22' L'Andora insiste a destra, Lo Sicco si inserisce in area e sulla conclusione si sente l'impatto col montante

20' C'è anche Rossi sulla conclusione sul primo palo di Cassata, gara piacevole

18' Ripartenza fulminea dell'Andora con Carballo a innescare Gimenez sulla fascia destro: conclusione da posizione defilata, Manti c'è

14' Ciravegna converge da sinistra per concludere di destro, Rossi blocca sicuro

10' L'Albingaunia prova a muovere la difesa ospite, taglio di Cassata ma tiro-cross non intercettato da nessun compagno

6' un'occasione potenziale per parte, nel giro di pochi secondi. Ci provano prima i padroni di casa con un'azione manovrata, poi è Carballo a tentare l'acrobazia ben imbeccato da De Boni

3' cielo grigio al Riva, temperatura comunque gradevole sulla piana ingaunia

1' si parte!

PRIMO TEMPO
 

ALBINGUANIA: Manti, Masha, Fazio, Buttu, Greco, Plando, Molina, Marquez, Cassata, Ciravegna, Secco.

A disposizione: Massabò, Giordano, Alessi, D'Aprile, Gerosa, Savona, Gibertini, Esposito, Nida, 

Allenatore: Poggi
 

ANDORA: Rossi, Colavito, Cavassa, Costamagna, Gimenez, Carballo, De Boni, Lo Sicco, Botte, Franco, De Col.

A disposizione: Loiacono, Cabiati, El Harzli, Delfino, Taku, Furlanetto, Ferraro, Odasso, Moro.

Allenatore: Ghigliazza
 

Arbitro: Minniti di Genova

Lorenzo Tortarolo

