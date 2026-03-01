Calcio | Promozione. Il Ceriale prova a lasciarsi alle spalle la zona playout, sfida delicata con la Superba: la cronaca (LIVE)

CERIALE - SUPERBA 0-0

5' botta di Badamassi sul primo palo dalla destra, alza in corner Gallo: partenza sprint della Superba e subito buoni ritmi

3' in ritardo Miranda su Palmisano, punizione per la Superba ma non sfruttata

15:00 partiti

PRIMO TEMPO

E' una gara importante quella che si appresta a disputare il Ceriale, dopo due pareggi e una sconfitta c'è bisogno di ritrovare i tre punti in una gara a portata, punti necessari per provare ad uscire dalla zona calda dei playout. Sentono l'importanza della sfida anche la Superba di Malinconico, subentrato qualche settimana fa e subito decisivo per dare una scossa alla squadra.

Formazioni

CERIALE: Gallo, Miranda, D'Aiuto, S. Destito, Franco, Taku, Shpuza, L. Beluffi, G. Beluffi, Buonocore, Mariani

A disposizione: Martinetti, Andreetto, Zaytsev, Folco, Guaraglia, Kacellari, Barone, Renda, Gualberti

Allenatore: Mambrin

SUPERBA: Cannavò, Siri, Palmisano, Guelfi, Ravera, Rapetti, Lanza, M. Ottogalli, Callà, Cadenasso, Badamassi

A disposizione: Torres, D. Ottogalli, Sacco, Pasqualino, Malinconico, Parmendola, Pesce Maineri, Vultaggio, Mereto

Allenatore: Malinconico

Arbitro: Filippo Bruzzone (Genova)

Assistenti: Giacomo Albanese (Savona) - Kaltoum El Fary (Savona)