Calcio | Il Vado si impantana a Varese, la punizione di Tentoni beffa i rossoblu

Finale: vince il Varese con merito e orgoglio. Vado ko, così come il Ligorna che resta a +1: tra due settimane lo scontro diretto in casa del Vado

52' Nervosismo in campo, si prosegue. Punizione e tutti in area del Varese



49' Raffini, fallo in attacco su De Ponti. Respira il Varese



48' Punizione Vado a pochi metri dall'area. Intanto il Ligorna ha perso 1-0 con il Gozzano. Nulla di fatto sulla punizione



46' Pliscovaz per Palesi nel Varese



45' 5 minuti di recupero



45' Alfiero non aggancia in area: palla sul fondo. Assedio Vado



43' OCCASIONE VADO Taina smanaccia in angolo su Gulinelli



40' OCCASIONE VADO Costante allontana dalla porta un pallone pericolosissimo messo lì dagli ospiti su un'uscita fallita da Taina



38' Abonckelet per Ciccone nel Vado



38' Angolo Vado. Alluci tenta una girata dall'area: pallone alle stelle



35' Sacco per Rosa nei liguri



33' Sovogui per Marangon e Agnelli per Tentoni nel Varese



32' Doppio brivido per il Vado: Cogliati in area (salvataggio ospite) e poco dopo Malinverno in diagonale (fuori), Varese vicino al bis



30' Attacca sempre il Varese

27' Vado che sembra in difficoltà ora



24' OCCASIONE VADO Ci prova Alfiero con un diagonale: pallone a lato di poco

22' GOL VARESE Tentoni batte da 25 metri una punizione magistrale con la palla che toccata dalla barriera ricade alle spalle dell'incolpevole portiere Bellocci

21' Contropiede Varese: Cogliati messo giù da Alluci. Che becca subito il giallo. Punizione da fuori, pronto Palesi



19' Alfiero murato in angolo. Tre cambi per il Vado: Raffini per Arras, Alluci per De Rinaldis, Vita per Bondioli



15' Poco fa esposto un altro striscione di protesta dalla curva: "Senza stadio niente ambizioni, ci siamo rotti i c."



14' Punizione Varese a un passo dall'area. È pronto Palesi: palla fuori, nessun problema per Bellocci

9' Angolo Varese dopo un avvio di ripresa pieno di emozioni. Nulla di fatto

7' OCCASIONE VARESE Barzotti tenta un tiro-cross che diventa un pallonetto da posizione defilata a destra e che ricade sopra la traversa di un nulla con Bellocci che sembrava fuori causa



4' PALO VARESE Palesi manda sul palo dall'area e Malinverno non aggancia il pallone da spedire in gol sulla ribattuta del legno



3' OCCASIONE VADO Dal corner palla come poco fa fatta apposta per gonfiare la rete ma stavolta è Alfiero da due passi a mandare incredibilmente fuori



2' OCCASIONE VADO Lupinacci slalomeggia in area e serve ad Arras il pallone solo da sparare in gol: puntata che va fuori



46' Si riprende senza cambi a Masnago

SECONDO TEMPO



Finale di tempo con un paio di occasioni, nemmeno nettissime, una per parte. Curva protagonista con cori incessanti rivolti alla situazione di anonimato infinita a cui è ridotto il Varese e sulla questione stadio



45' Un minuto di recupero



44' Alfiero, attivissimo, anticipato da Bruzzone a un passo dalla linea di porta dalla difesa del Varese, fin qui insuperabile



42' Giallo al capitano ligure Bondioli



42' Preme il Vado da qualche minuto



40' In campo succede poco, la curva continua a cantare sulla situazione di anonimato perenne del Varese: "Moriremo in serie D"

37' Gara non certo bella, tattica, equilibrata con la migliore occasione per il Varese



36' Secondo angolo biancorosso consecutivo. Ora il terzo. Palesi da lontano manda alle stelle



33' Si ferma Arras, uno dei big del Vado: si tocca una spalla, esce per farsi curare. Poi rientra



29' CORI DELLA CURVA Gli ultrà biancorossi ne hanno per tutti mentre, come promesso, non incitano la squadra: cori sullo stadio nuovo che non c'è con riferimento al padrone del Como («Quando succederà, la festa si farà. Senza l’indonesiano con lo stadio nuovo ce ne andiamo in A»), cori sull'assenza di ambizione («Che m. è questa categoria. Senza ambizione, non ci sarà promozione: ma quale D, noi vogliamo la serie C»)

25' OCCASIONE VARESE Tentoni batte una punizione da sinistra, palla respinta su Palesi libero al limite: rasoterra a colpo sicuro che finisce fuori

23' OCCASIONE VARESE Cogliati sguscia e approfitta di un malinteso difensivo ospite, salva Bondioli dopo un'uscita a vuoto del portiere Bellocci

19' Gara equilibrata, ma non chiusa, al Franco Ossola

16' Giallo anche al varesino Malinverno: duro fallo su Gulinelli



14' Barzotti e Tentoni (conclusione ribattuta) tengono là il Varese

12' PROTESTE VARESE I biancorossi chiedono il rigore per un tocco di mano in area di Alfiero sull'angolo

11' Bravo Cogliati a recuperare palla e a entrare in area ligure: murato in angolo



9' Alfiero scatenato: giallo a Marangon che l'aveva fermato fallosamente sull'out sinistro



7' Punizione Vado a qualche metro dal limite dell'area: Ciccone spara sulla barriera

5' OCCASIONE VADO Primo brivido: Alfiero nell'area di casa si gira e manda a lato con il mancino



4' Primo tentativo ospite con Alfiero che dà a Gulinelli ma Taina esce di piede e allontana



1' Si attende ancora il via per un problema a una rete. Via con 5 minuti di ritardo

Varese in bianco, Vado in blu scuro

PRIMO TEMPO



Siamo in diretta: iniziamo con la contestazione della curva biancorossa che, prima del via, ha esposto uno striscione poi rimosso all'esterno del Franco Ossola con toni durissimi sulla vicenda della riqualificazione dello stadio ("Febbraio è il mese dello stadio. Come sempre parli per un c.").



Prima sui social era apparso un messaggio inequivocabile in cui, tra l'altro, si legge: «Il risultato imbarazzante di settimana scorsa corona alla perfezione l’ennesima stagione fallimentare. Sembrano tutti avere una benda sugli occhi, ed a pagare siamo sempre e soltanto noi. Per cui non vi diremo di venire allo stadio per la squadra, per la società o per chi affrontiamo... Tutti allo stadio perché non tiferemo per chi scende iun campo. Non ci saranno cori per il Varese. Tutti allo stadio perché è arrivato il momento di dire basta. Basta prese per il c., sia da parte della società che da parte del comune. Ci siamo stancati e lo ribadiremo, in un modo o nell’altro».



Ecco le formazioni di Varese e Vado, sesta fuori dai playoff contro seconda della classe staccata di un punto dal Ligorna, oggi in casa con il Gozzano. Sotto tutti i risultati dei gironi A e B aggiornati in tempo reale, così come l'unico match di Eccellenza in programma, fondamentale dopo gli anticipi di ieri e il 4-1 della Solbiatese (leggi QUI) che è arrivata a -6 dalla capolista Arconatese, in campo a Mariano.



I tabellini



Varese-Vado 0-0

Varese (3-5-2): Taina; De Ponti, Bruzzone, Costante; Marangon, Malinverno, Tentoni, Palesi, Berbenni; Barzotti, Cogliati. A disp.: Bugli, Romero, Sovogui, Agnelli, Fabris, Bertoni, Guerini, Qeros, Pliscovaz. Allenatore: Andrea Ciceri

Vado (3-5-2): Bellocci; Lazzarini, Bondioli, Saltarelli; Rosa, Ciccone, Gulinelli, De Rinaldis, Lupinacci; Alfiero, Arras. A disp.: Gattuso, Pisanu, Raffini, Vita, Abonckelet, Cecchinato, Sacco, Bonotto, Alluci. All.: Marco Sesia

Arbitro: Bruno Tierno di Sala Consilina (Piergiacomo Palermo di Bari, Andrea Mongelli di Chieti)



La nostra presentazione



Nove alla fine con Varese-Vado che può decidere molto, ma solo ovviamente per gli ospiti impegnati in un duello da brividi per la serie C con il Ligorna, impegnato in caso con il Gozzano e avanti di un punto dopo il pari della squadra del patron Tarabotto con il Sestri (da notare come né il Vado né il Ligorna avrebbero l'impianto a norma per i professionisti, ma l'ambizione e la voglia di vincere spingono comunque entrambi i club a provarci. Ambizione e voglia di vincere che a Varese ci scordiamo da anni). La partita del Franco Ossola, dove arrivano le bocche da fuoco Arras e Raffini, ma dove ci sarà (si spera) anche l'orgoglio ferito dei biancorossi reduci dalla sconcertante sconfitta con la Novaromentin, sarà trasmessa in diretta streaming nazionale su Vivo Azzurro TV , la piattaforma federale, e sul canale YouTube della LND con collegamento da Masnago 15’ prima del calcio d’inizio. E dopo la pausa del campionato, domenica 15, andrà in scena Vado-Ligorna.

Come Vedere Vivo Azzurro Tv - Basta scaricare la app disponibile su App Store e Google Play Store (anche da Smart Tv) e registrarsi gratuitamente a Vivo Azzurro TV. La versione web di Vivo Azzurro TV è invece raggiungibile al sito www.vivoazzurrotv.it .

Pavia-Varesina stavolta vale se non tutto, qualcosa che gli si avvicina: azzurri in rimonta con due vittorie consecutive, Fenici reduci da tre pari e un successo. Al Fortunati è scontro tra chi è seduto sul terzultimo gradino del podio, ancora a distanza di tiro dalla Nuova Sondrio, che è penultima a -4 dal duetto, ha richiamato in panchina Amelia e non è affatto rassegnata a una delle due retrocessioni dirette (l'altra, quella della Vogherese, appare scontata). È uno snodo cruciale almeno per la rincorsa a quel posto playout, ovvero il quintultimo distante 6 punti (nel caso sia superiore agli 8 punti tra sestultima-terzultima o quintultima-quartultima, che si accoppiano nelle gare di andata e ritorno post campionato, non si disputerebbe lo spareggio con retrocessione diretta della squadra staccata oltre quel margine di distacco), che dà diritto ad avere a disposizione due pareggi per salvarsi. Per Spilli squadra al completo tranne tranne Caverzasi e Guri.



Serie D Girone A - Aggiornamenti in tempo reale

Nona di ritorno: Celle Varazze-NovaRomentin 0-0, Club Milano-Valenzana 0-0, Derthona-Biellese 0-0, Imperia-Chisola 0-0, Ligorna-Gozzano 0-0, Saluzzo-Cairese 0-0, Sanremese-Asti 0-0 (ore 15), Varese-Vado.

Ieri: Sestri-Lavagnese 1-1.

Classifica

Ligorna 59. Vado 58. Sestri* 47. Chisola 46. Biellese 40. Varese 39. Saluzzo 36. Sanremese 35. Imperia 34. Derthona 31. Valenzana 29. Cairese 28. Gozzano 26. Celle Varazze 25. Lavagnese*, Club Milano 23. Asti 22. Novaromentin (-1) 17. *una in più

