Calcio | Promozione. Il Savona si fa rimontare dal Legino! Al Chittolina finisce 2 a 2

SAVONA - LEGINO 2-2 (16’ Saracco, 24’ Calcagno - 44’ Tobia A. rig., 57’ Piacentini)

Minuti extra di recupero ma alla fine il risultato non cambia, Savona contro Legino finisce 2 a 2

92’ Colombo trova il goal ma l’arbitro annulla tutto per un fallo in attacco! Giallo per il numero 6 per proteste. Rumoreggia tutta la tribuna

91’ ANCORA SAVONA! Questa volta è Piana a spazzare un pallone che stava per entrare in porta

Saranno 3 i minuti di recupero

89’ Occasione sprecata da Fabbri che da dentro l’area calcia alto

87’ Cambiano ancora i padroni di casa con Baldaccini al posto di Burchi

83’ PALO DI CALCAGNO! Conclusione a botta sicura del laterale che però si infrange sul palo di sinistra. Esce dal campo un generoso Morielli, entra Angeli. Nel Savona Pirotto rileva Damonte appena ammonito

81’ Momenti confusione per alcune scelte arbitrali non certe, ne fa le spese mister Tobia ammonito

77’ TRAVERSA DI FABBRI! Conclusione che si stampa in pieno sul montante superiore

76’ Ammonizione anche per Semperboni

75’ MORIELLI MONUMENTALE! Palla sporca che scavalca Mata ma il numero 10 in scivolata salva un goal praticamente fatto

72’ Savona in avanti ma tutto fermo per fuorigioco, subito dopo entra Cavallone al posto di Tobia N.

66’ Nuovo cambio per il Savona, esce l’autore del vantaggio Saracco, entra in campo Fossati

64’ Atterrato Saracco, giallo per Tobia A.

62’ ROLANDI SCHEGGIA LA TRAVERSA! Punizione di Fabbri e colpo di testa del difensore che tocca la parte alta del montante superiore. Subito dopo Nelli lascia il campo per Silvestri, Sassari va a fare la prima punta

57’ PAREGGIO DEL LEGINO! Lancio per Piacentini che punta Colombo, si sistema il pallone sul destro e con uno splendido tiro a giro gonfia la rete per la gioia dei suoi

54’ Primo giallo del match all’indirizzo nel numero 4 verdeblù Alpicrovi

50’ É il momento del cambio, entra in campo Romeo

49’ Si fa subito male Damonte, problema muscolare per lui

46’ Inizia il secondo tempo, due cambi per Tobia che inserisce Semperboni e Damonte per Tubino e Di Donato

SECONDO TEMPO

Termina il primo tempo con il Savona che conduce 2 a 1

46’ Pari annullato dal Legino! Conclusione in acrobazia di Tobia N. che diventa un assist per Piacentini che mette in rete, si alza però la bandierina del fuorigioco, forti le proteste della panchina ospite

Due minuti di recupero

44’ ACCORCIA LE DISTANZE IL LEGINO! Tobia A. glaciale, Agostino intuisce ma non ci può arrivare

43’ RIGORE PER IL LEGINO! Rolandi stende Tobia N. ma sono forti le proteste

37’ Tre corner consecutivi per i biancoblù che però non riescono a trovare il bersaglio grosso

35’ Doppia occasione Savona: prima Burchi lanciato da Sassari con Mata che non trattiene e mette in corner, poi Damonte sugli sviluppi dell’angolo che non inquadra la porta

31’ Tiro da dentro l’area di Nelli, ancora una deviazione in corner

28’ Ci prova Fabbri ma una deviazione mette il pallone in angolo, striscioni padroni del campo

24’ RADDOPPIO DEL SAVONA! Corner battuto da Fabbri, la palla passa sul secondo palo dove arriva Calcagno che batte a rete indisturbato, proteste degli ospiti per una posizione di Nelli sulla riga di porta ritenuta in fuorigioco

16’ SAVONA IN VANTAGGIO! Goal capolavoro di Saracco, tiro a giro dal lato colpo dell’area che si insacca all’incrocio dei pali battendo un Mata incolpevole

8’ Buona occasione per Tobia N., davanti al portiere il numero 11 spara addosso ad Agostino, la difesa riesce poi a liberare

5’ Bel movimento di palla del Savona, Sassari ritrova l’imbucata per Calcagno che però calce di poco a lato

1’ Inizia la sfida, entrambe le squadre in divisa classica

PRIMO TEMPO

Torna al "Chittolina" il Savona, dopo il pari in casa dell'Albissola, dominando sotto il profilo del gioco ma non riuscendo ad incidere in fase realizzativa, la squadra di Sarpero, ancora squalificato, ospita il Legino che invece vuole dare un senso a questo finale di campionato. Un match che dirà molto di cosa potranno fare le due squadre in questa seconda parte di stagione.

SAVONA: G. Agostino, M. Calcagno, A. Damonte, F. Iadanza, M. Rolandi, E. Colombo, A. Burchi, J. Saracco, E. Nelli, A. Fabbri, S. Sassari

A disposizione: M. Rosasco, M. Schirru, C. Fossati, K. Toskaj, A. Incorvaia, D. Baldaccini, M. Silvestri, B. Gamba, M. Pirotto

All: Ninivaggi Lorenzo

LEGINO: A. Mata, M. Tubino, M. Osman, A. Alpicrovi, G. Di Donato, A. Pescio, A. Tobia, M. Piana, R. Piacentini, R. Morielli, N. Tobia

A disposizione: A. Rossi, E. Angeli, R. Semperboni, L. Damonte, M. Campus, G. Cavallone, W. Monte, M. Romeo, M. Rapetti

All: Tobia Fabio

ARBITRO: I. Viviani

ASSISTENTI: L. Degiovanni, G. Pasquariello