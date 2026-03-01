Calcio. Serie D, sanguinoso ko per il Celle Varazze: Novaromentin corsara all'Olmo-Ferro, si complica la rincorsa salvezza delle Civette

CELLE VARAZZE - NOVAROMENTIN 0-2 (22' Diop, 72' Foresta)
TRIPLICE FISCHIO FINALE. COLPACCIO NOVAROMENTIN ALL'OLMO-FERRO, IL CELLE VARAZZE PERDE 2-0 E INCASSA IL TERZO KO DI FILA. Si complica il
discorso salvezza per la squadra di Pisano, che subisce un gol per tempo sciupando numerose occasioni da gol, con un super Piersanti a salvare a più riprese la squadra di Molluso
92' ennesimo corner per le Civette, Akkari di testa spedisce alto, si spengono le ultime speranze delle Civette
90' inizia il recupero, cinque da giocare
86' "Meritiamo di più" intonano i tifosi del Celle Varazze, che ha ancora cinque minuti più recupero per tentare la rimonta
83' Limongelli a metà tra un tiro e un cross, viene fuori una traiettoria che termina la sua corsa in fallo laterale
81' monumentale Piersanti, doppio miracolo nel giro di pochi secondi su Insolito e Capra, incredule le Civette, così come Pisano in panchina
77' punizione di Ciancio gettata alle ortiche con una traiettoria imprendibile per tutti, Molluso nel frattempo manda in campo Cesari e Nistor rinforzando il pacchetto difensivo
76' NOVAROMENTIN IN DIECI, secondo giallo per Pompilio, resta con l'uomo in meno la formazione di Molluso
74' difesa tutt'altro che convincente nell'occasione del raddoppio rossoverde, entrano nel frattempo Calcagno e Limongelli per questo quarto d'ora finale, fuori Gnecchi e Busicchia
72' IL RADDOPPIO DELLA NOVAROMENTIN: Petracca si libera in area, sfera per Foresta che col sinistro trova l'angolino alla sinistra di Albertoni, situazione difficilissima per il Celle Varazze
68' scatenato in panchina Molluso che vuole tenere alta l'attenzione dei suoi, intanto Pisano inserisce Szerdi per Balan, che non gradisce il cambio scaraventando la pettorina a terra
67' Gnecchi in verticale per Insolito, bravo a girarsi in un fazzoletto e a calciare in diagonale, strepitoso il riflesso di Piersanti che evita l'1-1
63' diagonale di Insolito da posizione defilata, Piersanti si oppone di piede evitando guai peggiori
62' Pisano intanto inserisce Giolfo per Firman, opaca la sua prova
61' angolo corto dei rossoverdi, finta e controfinta di Petracca e destro debole sul primo palo che Albertoni controlla a terra
60' bello spunto a sinistra di Insolito, traversone morbido che Balan e Capra non riescono a sfruttare a dovere, pallone sul fondo
58' ci prova ancora Foresta da fuori, Albertoni in tuffo risponde presente, fase del match in cui le Civette non riescono a produrre gioco con continuità e lucidità
57' Bayo recupera palla sulla trequarti calciando di potenza in diagonale, esterno della rete che dà solo l'illusione ottica del gol, Novaromentin pericolosa
51' cross dalla destra di Diop, Scarfò liscia il pallone raccolto da Foresta, sinistro di prima intenzione che si impenna sopra la traversa
50' non deve farsi prendere dalla frenesia il Celle Varazze, rientrato in campo con tanta voglia ma con poca precisione in fase di possesso
47' ammonito Firman, punita una gamba alta su Foresta, decisione probabilmente troppo severa, Balan invita il compagno a non protestare
46' si riparte senza sostituzioni
SECONDO TEMPO
FINISCE IL PRIMO TEMPO ALLA "NATTA": conduce 1-0 la Novaromentin sul Celle Varazze, decide al momento il gol di Diop al 22'. Civette pericolose in varie occasioni ma poco ciniche davanti alla porta, tra poco il racconto della ripresa
45'+1' Akkari in scivolata non riesce a correggere in porta il cross di Gnecchi, l'azione prosegue e da un altro traversone dalla destra di Scarfò arriva l'incornata sul primo palo di Capra che non riesce però a inquadrare lo specchio
43' destro deviato dalla barriera in angolo, continua a spingere il Celle Varazze, due minuti alla fine del primo tempo
42' Capra conquista punizione dal limite, posizione centrale per il numero sette biancoblu, che si è già impossessato della sfera
40' punizione dal vertice di Bayo, destro troppo telefonato che non sorprende Albertoni
37' Ciancio spende il giallo dopo un passaggio in orizzontale di Capra letto in anticipo da Valenti, steso da dietro dal centrale di casa
35' bel cross di Busicchia a cercare Akkari, arriva con un attimo di ritardo l'attaccante delle Civette, che conquistano però un altro tiro dalla bandierina
29' PALO DEI PIEMONTESI: lunga punizione sul secondo palo calciata da Valenti, colpo di testa di Balesini che si stampa sul montante, altro rischio per i biancoblu, che in fase difensiva sembrano troppo vulnerabili al cospetto di un avversario tutt'altro che irresistibile ma comunque coraggioso e spigliato
27' ha rialzato i giri del motore la squadra di Pisano, che vuole raddrizzarla il prima possibile
24' prova subito a reagire il Celle Varazze, che aveva approcciato bene nel primo quarto d'ora: angolo ad uscire di Gnecchi, incornata di Akkari che esalta i riflessi di Piersanti, reattivo nel distendersi e a respingere con la mano sinistra il pallone destinato in fondo al sacco
22' NOVAROMENTIN IN VANTAGGIO: diagonale di Valenti che si stampa sul palo, la sfera rimbalza sui piedi di Diop che, dal limite dell'area piccola, infila Albertoni. 0-1 all'Olmo-Ferro
14' pericolosissima anche la Novaromentin: traversone di Mindruta, sponda di Diop che apparecchia il sinistro dal limite di Foresta, sfera a pochissimi centimetri dal palo
11' altra occasione a favore dei padroni di casa: Insolito mette in mezzo un pallone invitante per l'accorrente Balan, destro secco in corsa che viene miracolosamente deviato in scivolata da un difensore rossoverde
7' prima chance per le Civette: punizione dalla trequarti di Gnecchi, la sfera attraversa tutta l'area di rigore accarezzando il palo sinistro della porta difesa da Piersanti
5' piemontesi con il 3-5-2, tandem offensivo composto da Diop e Valenti
4' Pisano non rinuncia al 4-2-3-1 con Akkari al centro dell'attacco al posto dello squalificato Donaggio, in mediana c'è Gnecchi insieme a Balan, assenti Bortoletti e Giorno
1' si parte! Celle Varazze in tenuta blu, completo bianco per la Novaromentin
PRIMO TEMPO
Formazioni:
CELLE VARAZZE: Albertoni; Scarfò, Stanga, Ciancio, Busicchia; Gnecchi, Balan; Firman, Capra, Insolito; Akkari. A disposizione: Marcone, De Benedetti, Calcagno, Szerdi, Padovan, Melani, Giolfo, Limongelli, Miragliotta. Allenatore: Pisano
NOVAROMENTIN: Piersanti; Pompilio, Balesini, Petracca, Bayo, Pompilio, Diop, Valenti, Foresta, Mindruta, Gatelli. A disposizione: Zocchi, Nistor, Cesari, Brignoli, Moussafir, Merzougue, Bettini, Martiner, Pomoni. Allenatore: Molluso
Arbitro: Puntel di Tolmezzo. Assistenti: Scarangella di Cassino - Forina di Roma 1