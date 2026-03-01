Calcio | Promozione. Scoglio Sestrese per l'Albissole, Savona e Legino accendono il derby

Aggiudicarsi il match odierno rappresenterebbe per l'Albissole una seria ipoteca sulla vittoria del campionato.
I ceramisti, in casa della Sestrese, dovranno però fare a meno di due perni come Favorito in difesa e Basso in mediana, ma mister Cattardico farà forza sulla compattezza del gruppo ceramista per rientrare da Borzoli con un risultato utile.
A pochi chilometri di distanza si disputerà un altro match chiave: Praese - Finale. I giallorossoblu di Alessi proveranno a centrare un risultato di prestigio, con l'obiettivo di consolidare il proprio attuale piazzamento in graduatoria.
Novanta minuti delicatissimi attendono il Ceriale, nel confronto diretto contro il Superba, mentre la Baia Alassio punta a ottenere finalmente un risultato di prestigio al Ferrando ospitando il Ca de Rissi.
Dopo il turno di stop riprende il proprio cammino il Pontelungo, al Morgavi, contro la Sampierdarenese.
Il derby tra Savona e Legino infiammerà sportivamente il Chittolina: in palio l'onore cittadino e per i biancoblu il miglior piazzamento possibile in vista dei playoff.