Calcio | Seconda Categoria. Il programma di giornata, Argentina e Nolese vogliono avvicinare l'obiettivo promozione

GIRONE A
Dopo la vittoria della Villanovese saranno tre le gare pomeridiane in calendario. L’Argentina vuole avvicinare la matematica promozione ospitando alle 15:00 i Sanremo 2000.
Nel tardo pomeriggio fischio d’inizio per Carlin’s Boys - Real Santo Stefano e Vallecrosia - Camporosso Under 21.
GIRONE B
Tutte le partite si disputeranno alle 15:00.
La capolista Nolese punta alla vittoria contro la Carcarese per mantenere almeno inalterato il proprio vantaggio. Il Sassello, prima inseguitrice, si confronterà la Rocchettese, mentre la Priamar riceverà il Plodio.
In Val Bormida spazio a Mallare - Pallare e Murialdo - Spotornese. Il Giusvalla, infine, dovrà vedersela con il Bardineto.