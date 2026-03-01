 / Calcio

Rossoblu a Varese, all'Olmo Ferro arriva il fanalino di coda Novaromentin. Cairese ospite del Saluzzo

Calcio | Vado e Celle Varazze, una domenica da non sbagliare

Con l'arrivo di marzo ha preso ufficialmente il via la volata finale tra Vado e Ligorna.

Oggi i rossoblu saranno attesi dal match di Varese, trasmesso in diretta streaming. Poi arriverà il turno di sosta e lo scontro diretto al Chittolina.

All'Ossola (la sfida sarà trasmessa in diretta streaming sulla piattaforma Vivo Azzurro TV)  mister Sesia dovrà fare i conti con le assenze di Pisanu e Stampi, mentre rientra nei ranghi dopo la squalifica Gulinelli. 

A favore del team vadese potrebbe giocare anche il fattore ambientale dopo il rovescio in casa della Novaromentin di sette giorni fa.

I rossoverdi saranno di scena all'Olmo - Ferro, ospiti di un Celle Varazze obbligato a vincere per poter puntare alla salvezza diretta. Per mister Pisano le assenze sono concentrate in mediana, complici le indisponibilità di Giorno e Bortoletti.

Trasferta breve infine  per la Cairese, ospite del Saluzzo.

La giornata si è aperta però ufficialmente ieri sera, con il pareggio tra Sestri Levante e Lavagnese. Un gol per parte al triplice fischio, con i rigori trasformati da Lombardi e Pane,

