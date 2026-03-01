Calcio | Eccellenza. Il Millesimo ospita il Taggia, rotta a levante per Pietra, Loano e Carcarese

Mancano otto giornate al termine del campionato di Eccellenza e il peso di ogni punto comincia a farsi davvero determinante.

Chi può permettersi un margine di errore è il Millesimo, che con cinque lunghezze di vantaggio sul Pietra Ligure si gode la vetta della classifica.

Al “Viglino” arriva il fanalino di coda Taggia, mentre i biancocelesti di Moraglia saranno impegnati alla “Sciorba” contro l’Athletic Club Albaro.

Trasferta anche per Carcarese e San Francesco Loano. Il Rivasamba sarà l’ostacolo odierno per i biancorossi, galvanizzati dalla serie positiva maturata dopo l’arrivo di mister Girgenti. Al “Gambino” di Arenzano andrà invece in scena un vero e proprio scontro salvezza: la formazione di Brignoli, pur reduce da un buon momento, è chiamata a un’ulteriore accelerazione per alimentare concretamente le proprie ambizioni di permanenza in categoria.