Calcio | Il Modena non dimentica Paolo Ponzo, intitolata una via al centrocampista valbormidese

Il ricordo di Paolo Ponzo resta imperituro e indelebile nelle società in cui ha militato l'indimenticabile ricordo valbormidese.

L'ultima testimonianza in tal senso è arrivata da Modena dove all'ex centrocampista gialloblu è stato intitolata la via d'accesso al Centro Sportivo "Il Nido".

L’evento si è tenuto presso il Palazzo dei Giuristi della Partecipanza Agraria alla presenza - si legge nella nota ufficiale della società emiliana - della sindaca di Nonantola Tiziana Baccolini, del presidente del Modena FC Carlo Rivetti e della famiglia Ponzo, oltre a giornalisti e rappresentanti delle istituzioni.

La cerimonia si è aperta con lo svelamento della targa dedicata a Paolo Ponzo, momento simbolico che ha dato ufficialmente il nome alla strada che conduce al centro sportivo gialloblù. Successivamente i relatori hanno preso posto al tavolo per i saluti istituzionali e per ricordare la figura di Ponzo, calciatore molto amato dalla tifoseria canarina per la generosità, lo spirito di sacrificio e l’attaccamento alla maglia dimostrati nelle cinque stagioni vissute con il Modena.

Nel corso dell’incontro è intervenuto anche Mons. Enrico Solmi, Vescovo di Parma con origini modenesi e padre spirituale della storica Longobarda.