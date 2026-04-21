Calcio | Vado. La Serie C a portata di mano per il ds Mancuso: "Felice per la famiglia Tarabotto" (VIDEO)

Il traguardo è lì, a portata di mano. Dopo la vittoria per 2-0 contro la Cairese, al Vado mancano ormai solo tre punti per la matematica certezza della promozione in Serie C. Un percorso lungo, pianificato con cura e ora vicinissimo al coronamento finale. Al termine della gara, il Direttore Sportivo Paolo Mancuso non ha nascosto l'emozione per un obiettivo che definisce, senza mezzi termini, "un sogno".

Nonostante il ruolo centrale nella costruzione della rosa, il primo pensiero di Mancuso va alla proprietà:

"Oggi ho vissuto la partita a fianco del Presidente ed è stato stupendo. La mia più grande felicità non è per me stesso, ma per Luca e Franco Tarabotto. Vedere la loro emozione mi rende tranquillo perché sono persone che meritano questo successo per tutto quello che hanno fatto e stanno facendo per il Vado."

Mancuso ha voluto tributare un ringraziamento anche a chi ha iniziato la stagione, pur sottolineando l'impatto decisivo del nuovo tecnico:

"Va ringraziato Roselli, che ci ha lasciato da primi in classifica. Poi abbiamo scelto Sesia, un grande mister e una grandissima persona che sta dando anima e cuore. È un tecnico preparato e focoso, l'ideale per tenere la squadra unita."



Il DS ha ricordato come il progetto sia partito da lontano:

"Questa squadra è stata programmata a marzo e chiusa già a maggio dello scorso anno. Vincere richiede programmazione e i risultati ci stanno dando ragione. Abbiamo grandi giocatori: magari soffri, ma poi in venti minuti ti risolvono la partita con una giocata impossibile."