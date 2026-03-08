Calcio. Promozione, il Savona esulta all'ultimo secondo e tiene viva la speranza playoff, la doppietta di Silvestri piega il Ca de Rissi

CA DE RISSI - SAVONA 1-2 (12' Garin rig. - 44' Silvestri, 95' Silvestri rig.)

Finisce con l'esultanza dei giocatori sotto lo spicchio di ultras savonesi che intonano "Vi vogliamo così!"

95' SILVESTRIII! NON SBAGLIA IL NUMERO DIECI BIANCOBLU, PIATTONE DESTRO CHE SPIAZZA SCATOLINI! IL SAVONA BATTE 2-1 IL CA DE RISSI E TIENE VIVA LA CORSA PLAYOFF

93' RIGORE PER IL SAVONA! SPUNTO IN VELOCITA' DI SASSARI CHE COSTRINGE COLAMOREA AL FALLO DA DIETRO, PETTIROSSI INDICA IL DISCHETTO

90' Turone per Raja è la mossa di Sarpero, quattro minuti ancora da giocare

89' Scala manda in campo Valcavi per Peirotti, tra poco la segnalazione del recupero

88' spunto di Sassari a cercare al centro dell'area Nelli, chiude Diana ad anticipare l'attaccante biancoblu

83' giallo proprio per Colamorea sulla ripartenza dell'azione, atterrato Silvestri

82' anche Pirotto commette irregolarità su Mincolelli, sorta di corner corto per i genovesi: battuta ad uscire di Ferrari, Colamorea di testa manda non distante dall'incrocio

80' Raja falloso su Tandazo, altro piazzato per la squadra di Scala, che sembra averne di più in questo finale

78' giallo anche per Burchi, punizione dalla trequarti a favore del Ca de Rissi

77' Cavallo in ritardo su Pirotto, ammonito il numero quattordici di casa

76' e ci vuole un gran colpo di reni di Agostino per alzare in corner il destro da fuori di Spatari diretto sotto l'incrocio, sembra accusare la fatica il Savona

75' colpo di testa di Cavallo sulla schiena di Burchi che è bravo a recuperare la posizione e a ostacolare l'attaccante di casa, la squadra di Scala sta comunque ripartendo con più pericolosità da qualche minuto

72' Mincolelli sprinta a destra mettendo in mezzo un pericoloso traversone che Erhanon non riesce ad arpionare, torna a bussare in avanti il Ca de Rissi

67' è il momento di Nelli per gli striscioni, lascia il campo Fabbri

65' nel Savona in campo anche Fossati al posto di Iadanza

64' animi piuttosto caldi all'interno del rettangolo verde, non mancano alcune parole tra i giocatori dopo un colpo subito da Silvestri all'altezza della mediana

62' Mincolelli anticipa Sassari pronto alla deviazione da due passi sul traversone di Fabbri, striscioni più propositivi in questa ripresa rispetto ai genovesi, che dalle parti di Agostino non si sono mai visti

60' Savona in avanti, punizione sul primo palo di Fabbri, Diana in scivolata mette in angolo

57' Sarpero si gioca la carta Toskaj, esce Incorvaia. Nel Ca de Rissi spazio a Cavallo al posto di Garin

55' Fabbri al limite per Silvestri, destro dalla lunetta che costringe il numero uno dei genovesi alla parata in tuffo

53' Sassari ci prova in diagonale, Scatolini fa buona guardia respingendo di piede

52' sono gli striscioni che provano a tenere in mano il possesso, Ca de Rissi sempre compatto e ordinato

46' squadre di nuovo in campo, nessun cambio durante la pausa

SECONDO TEMPO

Squadre al riposo sul parziale di 1-1. Ca de Rissi avanti al 12' col rigore di Garin, striscioni saliti di tono nell'ultimo quarto d'ora con il pareggio di Silvestri al 44'. Tra poco il racconto della ripresa

44' SILVESTRI! IL PAREGGIO DEL SAVONA! Recupero alto degli striscioni, Fabbri imbuca per Silvestri che in diagonale fulmina Scatolini. Rete importante proprio a ridosso dell'intervallo, 1-1 alla Sciorba

42' ancora Raja da fuori, questa volta lo specchio è centrato, ma in maniera non così efficace da superare Scatolini

39' Fabbri in verticale per l'inserimento di Iadanza, sfera troppo lunga che l'ex Albissole non riesce a raggiungere in tempo

33' prova ad alzare i ritmi il Savona, diagonale di Burchi da posizione complicata, esterno della rete con il portiere genovese comunque in traiettoria

32' Raja d'esterno trova la traccia al limite per Fabbri, girata col mancino che Scatolini controlla senza problemi

31' troppi errori tecnici da parte degli striscioni, il Ca de Rissi sta controllando senza affanni il vantaggio

27' senza idee il Savona, Schirru dalla trequarti a metà tra un tiro e un cross, pallone dritto in curva

22' Raja si mette in proprio dai trenta metri, destro che non si abbassa in tempo finendo la sua corsa sopra la traversa

21' Savona fin qui poco brillante, diverse le assenze per Sarpero: Calcagno e Durante sono infortunati, Colombo e Damonte squalificati

14' sulle ali dell'entusiasmo la squadra di Scala, Erhanon raccoglie tutto solo al limite dell'area, c'è però posizione di fuorigioco

12' GARIN! CA DE RISSI IN VANTAGGIO! Penalty impeccabile del numero dieci argentino, destro incrociato a fil di palo che spiazza Agostino, si sblocca il punteggio alla Sciorba

11' RIGORE PER IL CA DE RISSI, punito probabilmente un tocco di mano in area da parte di Pirotto, sul dischetto Garin

9' strappo di Silvestri che entra in area dal lato corto venendo sbilanciato da Colamorea, per Pettirossi di Genova è tutto regolare

6' ci prova Fabbri dalla lunga distanza dopo una punizione debole respinta dalla barriera, Scatolini in presa bassa non corre alcun rischio

3' genovesi con Garin e Peirotti riferimenti avanti, Sarpero lascia in panchina Nelli (non al meglio) affidandosi a Fabbri e Silvestri a supporto di Sassari, che gioca senza caschetto

1' si parte! Completo nero per il Ca de Rissi, Savona con i tradizionali colori biancoblu

PRIMO TEMPO

Formazioni :

CA DE RISSI: Scatolini, Mincolelli, Diana, Colamorea, Mastrogiovanni, Ferrari, Erhanon, Spatari, Peirotti, Garin, Tandazo. A disposizione : Zini, Barbiani, Cavallo, Contu, Morin, Nalbone, Ricciardulli, Serra, Valcavi. Allenatore : Scala

SAVONA: Agostino, Pirotto, Incorvaia, Iadanza, Schirru, Rolandi, Burchi, Raja, Sassari, Silvestri, Fabbri. A disposizione : Rosasco, Toskaj, Fossati, Raso, Turone, Baldaccini, Saracco, Nelli, Gamba. Allenatore : Sarpero

Arbitro: Pettirossi di Genova. Assistenti: Gasparo e Scandale di Genova