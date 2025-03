Calcio. Il Bordighera ipoteca il campionato battuto il Cisano con le reti di Cascina e Scali

CISANO - BORDIGHERA 0-2 (43' Cascina, 96' Scali)



51' FINISCE 2-0 NEL FINALE RIGORE GUADAGNATO E TRASFORMATO DA SCALI! IL BORDIGHERA IPOTECA IL CAMPIONATO!

45' saranno sei i minuti di recupero

45' punizione di Piazza, vola Asciutto a respingere la sfera

44' Scali per Marcucci, ultimo cambio Bordighera

42' Cisano in totale proiezione offensiva ma è ancora il Bordighera ad andare al tiro, Rovetta blocca sul destro dai 20 metri di Marcucci

37' problemi muscolari per Caputo, entra Ardoino

34' Nel Bordighera entra Verbicaro per Cascina, stravolto dai crampi, nel Cisano c'è Valentino per Piotto

33' Volata di Di Perna quasi da porta a porta, la puntata del numero 11 ospite esce di pochi centimetri

29' Condrò dal limite, conclusione insidiosa, bravo Rovetta a deviare in corner. E' il terzo intervento importante nella ripresa per il portiere del Cisano

27' Rovetta salva tutto su Cascina, il 2-0 sembrava scritto, il portiere si è però allungato con i tempi giusti

24' due cambi Bordighera: Mastrandrea per capitan Cianci e Condrò per Cardinale

18' Caputo da fuori, murata l'intenzione del centrocampista biancoblu

13' nuovo cambio Cisano, Ricotta per Garofalo

11' il Bordighera in ripartenza dà sempre la sensazione di poter creare qualcosa. Magia di Cardinale a centrocampo, Marcucci carica la conclusione tirando a lato

10' Porcella richiama Munì, in campo Antonelli

6' Marcucci spizza ancora senza marcatura, Rovetta però non deve intervenire

4' Parata clamorosa di Rovetta su Marcucci! Ripresa iniziata con il primo tempo con il Cisano contratto e svagato

3' destro di Caputo in corsa, palla a lato

2' Porcella manda subito Ricotta a scaldarsi

1' inizia la ripresa!

SECONDO TEMPO



45' termina il primo tempo ad Andora. Bordighera avanti con il gol di Cascina

43' CASCINA! IL BORDIGHERA E' IN VANTAGGIO! RIPARTENZA MICIDIALE DEGLI ARANCIOBLU, IL CENTRAVANTI GELIDO DAVANTI A ROVETTA, OSPITI AVANTI AL MARCO POLO!

35' punizione per il Cisano, Piazza da posizione defilata non trova lo specchio

31' contrasto Marcucci - Piazza in area, proteste ospiti, Bonavita lascia correre ad ampi gesti. Pochi instanti dopo giallo per Cascina

29' Donà a botta sicura! Respinge sulla linea un difensore arancione! Sfortunato il Cisano negli ultimi minuti!

27' ammonito Cianci

24' Garofalo a terra, gioco interrotto per un paio di minuti

19' Spinelli a centimetri dal gol dell'anno! Rovesciata impeccabile per tecnica e coordinazione, il pallone viene colpito addirittura troppo bene, tanto da incocciare dritto sul palo. Applausi per il centravanti biancoblu

18' ottimo recupero di Spinelli, Rimassa tira subito verso la porta, Asciutto respinge con attenzione

15' bell'idea in verticale di Garofalo per Donà, i tempi dell'inserimento sono giusti ma l'ex Ceriale non trova il controllo con la sfera

11' Cisano contratto in questo avvio di gara, tanti errori tecnici per la squadra di Porcella

8' errore di Munì in fase di controllo, ci provano prima Marcucci e poi Cardinale, senza però la mira giusta

5' partita iniziata con otto minuti di ritardo rispetto alla tabella di marcia, occasioni solo potenziali in questi prima parte di gara

1' si parte!

PRIMO TEMPO



CISANO: Rovetta, Enrico, Piotto, Velaj, Garofalo, Caputo, Donà, Munì, Spinelli, Piazza, Rimassa.

A disposizione: Zunino, Galati, Mantero, Valentino, Ardoino, Antonelli, Ricotta, Santanelli, Ardissone

Allenatore: Porcella



BORDIGHERA: Asciutto, Musumarra, Arena , Di Perna Marcucci, Cianci, Bacigalupi. Cardinale, Truisi, Cascina, Scortichini.

A disposizione: , Boussaha, Tabacchiera, Praticò, Scali, Condrò, Cento, Mastrandrea, Morano, Verbicaro.

Allenatore: Santamaria



Arbitro: Bonavita di Albenga