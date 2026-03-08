Calcio | Savona. I biancoblu trovano la giusta rabbia per battere il Ca de Rissi: "Giovedì non l'ho vista, ho lasciato la squadra allenarsi da sola" (VIDEO)

Sono tanti i temi toccati da Carlo Sarpero dopo la vittoria per 2-1 contro il Ca de Rissi.
Il tecnico ha ringraziato società e tifosi per il supporto dopo la lunga squalifica, complimentandosi anche con gli avversari per la prestazione offerta.
Una gara non tra le più brillanti inizialmente per gli striscioni, bravi però a trovare le risorse mentali giuste per ottenere il successo a tempo praticamente scaduto.
Un mind-game continuo quello del tecnico con i suoi ragazzi, come conferma il curioso episodio di giovedì scorso.