Calcio | L'Albissole riprende a correre e festeggia insieme a Francesco Bonanni 3-0 alla Sampierdarenese

Successo netto per l’Albissole che supera la Sampierdarenese mantenendo saldo il primato in classifica. La formazione di casa passa in vantaggio quasi subito: al 5’ è Barisone, vera freccia nella faretra di mister Cattardico, a portare avanti i suoi.
Nel corso della prima frazione arriva un episodio chiave: al 35’ Macagno si presenta sul dischetto ma il portiere Ceroni, al debutto stagionale dopo un anno di inattività, neutralizza il tiro con un grande intervento in tuffo sulla propria destra.
Nella ripresa i padroni di casa trovano il raddoppio al 60’, quando Diana finalizza da distanza ravvicinata su suggerimento proveniente dalla fascia. Poco più tardi la Sampierdarenese prova a reagire con una progressione di Costa, ma Pastorino si oppone con un intervento decisivo.
Nel finale, al 90’, viene assegnato un altro calcio di rigore all’Albissole: Diana si incarica della battuta e realizza fissando il punteggio sul 3-0.
Un successo rotondo, festeggiato insieme a Francesco Bonanni. L'attaccante ceramista è stato infatti dimesso dall'ospedale dopo il terribile incidente in moto delle scorse settimane.
Albissole: Pastorino, Barisone, De Cerchi, Chiarlone, Favorito, Basso, Invernizzi , Dorno, Diana, Macagno, Moscatelli.
Sampierdarenese: Ceroni, Molinari, Tecchiati, Pittaluga V., Bruni, D'Artibale, Trefiletti, Fornaro, Fossa, Costa, Durante C.