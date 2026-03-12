Calcio | Imperia, investitori dall’estero interessati alla maggioranza del club

Due interessamenti stranieri per l’acquisto del pacchetto di maggioranza dell’Imperia Calcio. La società nerazzurra sarebbe finita nel mirino di alcuni investitori internazionali interessati a rilevare le quote del club e a rilanciarne il progetto sportivo.

Il primo interessamento, già formalizzato, arriverebbe dall’imprenditore italo-canadese Alessandro Domicic. L’immobiliarista con base a Toronto nelle scorse settimane avrebbe già avuto un incontro in Comune, durante il quale ha potuto approfondire la situazione legata alle strutture sportive cittadine, effettuando anche un sopralluogo allo stadio “Ciccione” e agli impianti dei Piani.

Secondo le indiscrezioni, Domicic avrebbe messo sul tavolo una cifra da versare in tre tranche per rilevare il pacchetto di quote della società, con una condizione ben precisa: acquisire un club al netto dei debiti, dunque una realtà societaria “pulita” dal punto di vista finanziario. Una parte della somma, qualora l’operazione dovesse andare in porto, potrebbe essere contabilizzata già nel bilancio di questa stagione, rappresentando una vera e propria boccata d’ossigeno per le casse del sodalizio di piazza d’Armi.

Nel frattempo la società deve comunque portare a termine l’attuale stagione sportiva, dopo aver superato nelle scorse settimane l’ostacolo delle liberatorie di fine anno, passaggio fondamentale per garantire la regolarità del campionato.

Accanto alla trattativa più avanzata, ci sarebbe poi un secondo interessamento proveniente dall’estero, ma al momento senza alcuna formalizzazione. Si tratta dell’imprenditore Romi Fuke, fondatore e CEO della società In-Lire, che in passato aveva già manifestato attenzione per il calcio italiano.

Fuke era, infatti, stato accostato all’Olbia Calcio, trattativa che tuttavia non si concretizzò. Anche in questo caso si tratterebbe per ora di un interesse preliminare, senza passaggi formali verso l’acquisizione.