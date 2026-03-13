Calcio | Biellese. Prina non si fida del Celle Varazze: "Rosa di qualità, all'andata seppero come metterci in difficoltà"

Alla vigilia del posticipo di domenica sera contro il Celle Varazze, il tecnico della Biellese, Luca Prina, ha fatto il punto sulla pausa e sulla preparazione della squadra:

"È stata una pausa lavorativa importante – ha spiegato Prina – dobbiamo restare concentrati: entriamo in una fase del campionato in cui l’aspetto mentale deve spesso sopperire alla mancanza di energie, che a fine stagione può farsi sentire. L’approccio alla gara sarà determinante. Il Celle Varazze è una squadra di qualità, ma vogliamo portare dentro alla partita i frutti di due settimane di lavoro intenso. Siamo consapevoli delle difficoltà che ci attendono, ma affrontiamo la sfida con entusiasmo."

Il match di andata all'Olmo - Ferro non ha lasciato ricordi positivi nella truppa bianconera:

"Il secondo tempo fu tra i meno brillandi dell’intera stagione – ha ricordato – ma va dato merito agli avversari. Venivano da un periodo non brillante, ma hanno dimostrato carattere e vantano una rosa di alto livello. Noi concentreremo le nostre energie sulle nostre idee di gioco e vedremo a fine campionato fin dove ci porteranno."