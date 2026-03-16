Calcio | La Carcarese si mangia le mani, Zunino trova la doppietta ma il Busalla pareggia in doppia inferiorità numerica

Finisce 2-2 la sfida tra Busalla e Carcarese, una partita intensa e ricca di emozioni fino all’ultimo secondo. Il retrogusto più amaro resta però nella bocca dei giocatori biancorossi, con il pareggio della formazioni di Repetti firmato in doppia inferiorità numerica.

La Carcarese si è trovata in vantaggio due volte, grazie doppietta di Zunino, a segno all’11’ e al 73’, inframezzata dal rigore di Curabba.

Nel finale, la doppia espulsione di Pelissa e Mosca (84’) e Mosca (85’), sembrava poter spianare la strada per i ragazzi di mister Girgenti, ma al 94’, all’ultimo respiro del match, il neo entrato Poggi ha trovato il pareggio.

BUSALLA - CARCARESE 2-2

MARCATORI: 11’ e 73’ Zunino, 47’ Curabba (rig.), 94’ Poggi.



BUSALLA: Lo Bianco, Bilardi, Piccardo, Bianchino, Gattulli, Vignolo, Preti, Ymeri, Mosca, Curabba, Pelissa. All. Repetti.

CARCARESE: Sciascia, Bertoni, Brovida, Prato, Di Mattia, Galli, Garcia, Cancellara, Poggi, Zunino, Ferrero. All. Girgenti.

ARBITRO: Fraticelli di Genova.