Calcio | Celle Varazze, ufficializzata la nuova guida tecnica: la panchina delle "civette" a Riccardo Boschetto

Nessuna sorpresa e voci che hanno trovato l'attesa ufficialità. Dopo la separazione con mister Mario Pisano, il Celle Varazze nel pomeriggio odierno ha già reso noto il nome del suo nuovo tecnico.

"Il Celle Varazze FBC comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a Riccardo Boschetto. Per il tecnico piemontese si tratta di un ritorno in Liguria, dopo i trascorsi alla Cairese. La società augura al mister buon lavoro".

Poche parole e spazio però al campo, dove il tecnico ex anche di Asti e Tuttocuoio ha già diretto il primo allenamento in vista della prossima uscita casalinga alla "Natta" contro una lanciatissima Sanremese.