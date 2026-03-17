Ciclismo | 35 km di pura adrenalina, Alassio pronta ad accogliere la 17esima Gran Fondo del Muretto

Si prepara a diventare per un fine settimana epicentro della mountain bike del Nord Italia Alassio, dove il 22 marzo prenderà vita la 17esima edizione della Gran Fondo del Muretto, una delle grandi classiche del calendario off-road.

Quest'anno la manifestazione assume una rilevanza strategica ancora maggiore. Dopo lo slittamento della GF Moncrivilla, sarà infatti l'appuntamento inaugurale del circuito Nord Ovest Mtb e varrà contemporaneamente come prova della Coppa Lombardia.

L’attesa è altissima, con centinaia di abbonati ai due circuiti che si sommeranno a un folto gruppo di iscritti singoli, superando ampiamente le aspettative della vigilia per quella che si preannuncia come una sfida savonese da record.

Il livello tecnico della competizione sarà garantito da un parterre di assoluta eccellenza. Tra i nomi di spicco figurano l’ex campione italiano Marathon Diego Rosa e i team al completo della Scott Racing e della Race Mountain Folcarelli, quest’ultima presente con 13 atleti tra cui l'azzurro del ciclocross Antonio Folcarelli. I corridori si misureranno sul collaudato tracciato di 35 km con 1.300 metri di dislivello, un percorso nervoso che si snoda tra i sentieri della baia e trova il suo punto critico nella lunga ascesa verso la vetta del Monte Pisciavino, da sempre giudice severo e decisivo per le sorti della vittoria finale.

Il weekend non sarà però dedicato solo all'agonismo, trasformando Alassio in un vero e proprio villaggio sportivo. L’appuntamento per la partenza è fissato alle ore 10:00 presso il celebre Muretto di via Dante, con il traguardo scenografico posizionato sulla spiaggia di levante. Nucleo dell’evento sarà Piazza Partigiani, dove già dal sabato mattina aprirà l'expo village.

Il programma collaterale prevede intrattenimento per tutti, dal concerto della Ludwig Band (sabato alle 18:00) allo street food, culminando nel tradizionale pasta party post-gara che accompagnerà le premiazioni ufficiali.

Per info e iscrizioni è possibile rivolgersi al sito di Alassioxfun Asd.