Grak: la gravel di CBT Italia che non si ferma davanti a nulla

C'è un modo di pedalare che non si accontenta dell'asfalto. Che cerca lo sterrato, il sentiero, il confine tra la strada conosciuta e quella che ancora non ha un nome. È per chi pedala così che CBT Italia ha progettato la Grak, una gravel nata nelle Alpi cuneesi con un'idea precisa in testa: essere a proprio agio ovunque, senza mai chiedere al ciclista di scegliere tra libertà e controllo.

Un telaio che lavora con chi pedala

Il segreto della Grak sta nel modo in cui il telaio è stato pensato. Il carbonio scelto è il Toray T700 3K HM, un materiale che unisce leggerezza e resistenza. Ma non è solo la qualità della fibra a fare la differenza: è la stratificazione. Spessori e orientamenti delle fibre variano in base ai punti del telaio che devono assorbire stress, trasferire potenza o garantire flessibilità. Il risultato è una bici che si irrigidisce dove serve (movimento centrale, carro posteriore) e assorbe dove serve, sulle lunghe distanze e sui fondi più sconnessi.

Dopo diverse ore sulla sella, chi pedala su sterrato sa bene come il fisico percepisca questi dettagli.

Sul telaio sono presenti punti di ancoraggio per portapacchi anteriori e posteriori: si carica, si parte, si va. Che sia un fine settimana sulle strade bianche delle Langhe o un viaggio più lungo, la geometria rimane bilanciata anche con i bagagli.

La trasmissione è affidata al gruppo Shimano GRX 827 Di2 con monocorona e 12 velocità — elettronica, precisa, pensata per il fuoristrada. Le ruote sono Fulcrum Rapid Red 900, i copertoni WTV Byway 700×40. Il manubrio è il Deda Gera Alloy con attacco Deda Zero Alloy, la sella la Selle Italia Model X. Peso dichiarato 9,450 kg in taglia 52. Prezzo: 2.969 euro.

La Grak non è stata testata solo su percorsi controllati. Nel 2025 Giovanni Panzera ha scelto proprio lei per affrontare la Nordkapp Bicycle Winter, una delle avventure in bici più estreme che esistano: centinaia di chilometri verso Capo Nord in pieno inverno, su fondi che mettono a dura prova qualsiasi mezzo. La Grak è arrivata.

Ne abbiamo parlato con Giovanni Panzera, per avere un parere di prima mano su cosa vuol dire pedalare su un modello premium di questo tipo:

Ha percorso migliaia di chilometri fino a Capo Nord con la GRAK Gravel: com'è nata la collaborazione con C.B.T. Italia e la scelta di questo modello premium per imprese così estreme?

In tanti anni di avventure ho sempre privilegiato sponsor locali, perché i miei viaggi non sono solo imprese sportive ma anche occasione di promuovere il territorio cuneese e il "made in Cuneo" in Europa e nel mondo. La bicicletta, essendo il mezzo protagonista, doveva essere "tutta cuneese": conoscendo i fratelli Tardivo ho proposto una collaborazione accolta con grande interesse. Da lì è nata questa partnership, che ha portato la GRAK sulle strade d'Europa fino all'ultima impresa invernale a Capo Nord — un test importante per la bicicletta, viste le condizioni estreme affrontate.

In situazioni di totale isolamento l'affidabilità diventa determinante: che garanzie le ha offerto la GRAK in termini di solidità nelle condizioni più estreme?

Utilizzare la GRAK in condizioni estreme è stato un test molto significativo. Il telaio in carbonio non ha mostrato alcun problema nonostante le cadute, e la componentistica di alto livello si è rivelata pienamente affidabile. Con 15 kg di borse a bordo, strade invernali trasformate in piste ghiacciate e temperature fino a -35°, la GRAK ha confermato di essere una bicicletta adatta anche ai viaggi più impegnativi.

Parlando della Mystero, la "supercycle" di C.B.T. Italia: ha avuto modo di provarla e qual è la sua valutazione?

Con la Mystero parliamo del gioiello di casa C.B.T. Italia. La sto utilizzando nel progetto "150 salite in provincia di Cuneo", testandone le caratteristiche su ogni ascesa. Il telaio in carbonio di ultima generazione offre la giusta rigidità in salita, trasmettendo tutta la potenza della pedalata; in discesa garantisce stabilità eccezionale e ottimo assorbimento delle vibrazioni; in pianura, grazie anche alle ruote in carbonio, permette di mantenere velocità elevate. È una bicicletta che definirei tranquillamente top di gamma — il desiderio di ogni ciclista su strada.

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