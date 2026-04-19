Sportivo dell'anno 2025 a Varazze: tutti i premiati (FOTO)

Varazze premia gli Sportivi dell'anno 2025. Nella mattinata di ieri nella sala consiliare comunale si è tenuta la cerimonia.

"Un’occasione per premiare atleti, squadre e associazioni che, con impegno e passione, rappresentano ogni giorno il cuore dello sport varazzino - ha detto il Sindaco Luigi Pierfederici - Lo sport, a Varazze, non è solo risultato: è educazione, crescita, rispetto delle regole e senso di comunità. E oggi abbiamo voluto riconoscere proprio questo".

"Un ringraziamento speciale Ramon Turone per aver condiviso con noi questa giornata. Protagonista del calcio italiano, ha saputo distinguersi nel corso della sua carriera per impegno, determinazione e senso di appartenenza, rappresentando un esempio autentico per le giovani generazioni - ha continuato il primo cittadino varazzino - Grazie a tutte le associazioni, agli allenatori, ai dirigenti e alle famiglie che rendono possibile tutto questo, ogni giorno".

Premiati – Sportivo dell’Anno 2025

Studiodanza Varazze ssd a rl: Classe Culturale Europea; PSN Juvenilia Varazze Basket 1972: Tommaso Bogni; Per Aspera Ad Astra - Strength and Conditioning Varazze: Federica Damonte; Renegade Basket: Massimo Panigo; Associazione pesca sportiva dilettantistica Varazze: Federico Damonte; ASD Atletica Varazze - "i giovani": Daniel Fazio; ANSPI ASD P. S. Nazario Varazze Sezione Pattinaggio: Giovani Atleti, Giovanissimi ed Esordienti; Twirling Luna Rossa: Gabriele Giovati; ASD Tie Break: Andrea Lapponia; Tennistavolo don Bosco Varazze: Fabrizio Lattaro; Celle Varazze FBC: Radu Mitu; Asd Celle Varazze Volley: Noemi Olivero; Marcia Acquatica: Natalino Parodi; Lega Navale Italiana Varazze: Manuel Pollio; Dance School Flashart ASD: Rascals & Flashartiny; All Mountain Varazze: Team Expert; CAI - Club Alpino Italiano sezione Varazze: Pantaleo Venturino; Varazze Club Nautico: Edoardo Volante; Asd Pgs Primavera: Squadra Primavera 2025.

"Abbiamo voluto attribuire alcune menzioni speciali a chi si è distinto in competizioni nazionali e ha rappresentato Varazze ai massimi livelli - ha precisato Pierfederici - Riconoscimenti che premiano non solo i risultati, ma anche il percorso, l’impegno e i valori. A tutti loro va il ringraziamento della città e l’augurio di continuare su questa strada. Varazze è orgogliosa dei suoi talenti".

Menzioni speciali (con le motivazioni):

Lorenzo Damonte: Difensore del Genoa CFC, nel settore giovanile Under 17, protagonista di un percorso di alto livello che lo vede competere anche “sottoleva” nelle categorie superiori. Convocato più volte nelle Nazionali giovanili azzurre e titolare in competizioni internazionali, rappresenta con orgoglio il nostro territorio a livello nazionale.

Giona Addorisio: Per gli straordinari risultati ai World Transplant Games 2025, dove ha conquistato cinque medaglie, e per una storia che va ben oltre lo sport. Dopo un trapianto, ha saputo affrontare un percorso difficile con coraggio e determinazione, arrivando a rappresentare l’Italia come portabandiera. Il suo è un esempio autentico di forza, resilienza e voglia di vivere, capace di trasmettere un messaggio profondo a tutta la comunità, soprattutto ai più giovani.

Nina Cugnasco: Per il percorso straordinario di impegno e determinazione: dopo un grave infortunio, ha saputo rimettersi in gioco con grande forza, conquistando nel 2025 il titolo di campionessa regionale e quello di campionessa nazionale. Un esempio di tenacia e passione, soprattutto per i più giovani.