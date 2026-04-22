Maxi caduta al Tour of the Alps: si ritira il genovese Lorenzo Finn

Maxi caduta al Tour of the Alps di ciclismo e tra i corridori ad avere la peggio il genovese Lorenzo Finn che è stato costretto al ritiro.

Dopo pochi chilometri dall'inizio della terza tappa, la Latsch/Lacesin-Arco di Trento, si è verificato l'incidente che ha visto coinvolto proprio il 18enne corridore di Avegno che corre nella Red Bull Bora-Hansgrohe e che in questi giorni era al "servizio" del giovane capitano Giulio Pellizzari.

Una trentina i ciclisti caduti con i commissari della giuria che hanno dovuto disporre la neutralizzazione per 21 minuti per consentire l'intervento dei soccorsi. La tappe è poi ripartita.

Finn, campione del mondo under23 2025, secondo le prime informazioni, avrebbe accusato dolori ad una mano e ad un polso ed è stato trasportato precauzionalmente in ospedale.

Durante la seconda tappa di ieri era stato protagonista con un gran sesto posto finale dopo un ottimo lavoro per il compagno Pellizzari poi giunto primo al traguardo.