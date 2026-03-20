Calcio | Borghetto: la reazione arriva contro le big, il 3-2 alla Golfodianese riapre la corsa salvezza

Nel momento più complicato e decisivo della stagione, il Borghetto è riuscito a mettere a segno un bel colpo di reni.

Il trittico Virtus Sanremese - Cengio - Golfodianese appariva come uno scoglio insormontabile subito dopo il 5-1 incassato dal Ventimiglia; invece, i granata sono stati in grado di incamerare ben quattro punti per la propria graduatoria.

Dopo il pareggio di fronte alla capolista è arrivata la sconfitta di misura contro il Cengio, ma lo scatto decisivo per la posizione dei ragazzi di mister Perrone è giunto domenica scorsa, con il 3-2 sulla Golfodianese.

La formazione di casa è andata subito in vantaggio con Gatto, ma la reazione ospite non si è fatta attendere con Schievenin e Cannizzaro. Il risultato si è trascinato fino al 90', quando in tre minuti prima Amendola e poi Di Bella sono riusciti a ribaltare incredibilmente i conti.

Il ritorno del centravanti è stato fondamentale per innalzare i numeri offensivi, con sette reti messe a segno negli ultimi sette incontri.

La situazione non è ancora tra le più rosee, ma l'ultimo strappo ha permesso al Borghetto di rientrare in corsa per la salvezza diretta. Molto dipenderà dalle dinamiche che assumerà la zona bassa della tabella, soprattutto se a fine campionato ci saranno i fatidici sette punti di distacco tra il quintultimo posto (attualmente occupato dal Cisano) e il penultimo.