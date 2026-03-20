Flag Football | Scatta domani la stagione dei Pirates, a Luceto il primo bowl

Domani mattina, nel magnifico teatro del Pirates Field di Albisola Superiore, inizierà il campionato giovanile di flag football 2026 e proprio tra le verdi colline liguri si terrà il primo bowl.

I giovani padroni di casa, che giocheranno nella sezione Under 17, sono cresciuti molto in questo ultimo anno, conquistando in giro per l’Italia 3 dei 4 bowl amichevoli a cui hanno partecipato.

Da lodare il costante e silenzioso impegno della società Pirates nei nomi di Alessandro Maffei e Cinzia Vignolo, capisaldi del futuro giovanile albisolese, mentre in sideline, oltre al veterano coach Leoni, da quest’anno si sono aggiunti, direttamente dalla prima squadra, coach Abate e coach Modena.

Tanta esperienza che ha giovato al giovane gruppo, oltre che aumentare i ragazzi iscritti al campionato. Saranno infatti 10 gli Under 17 che domenica, dalle 10 del mattino, incroceranno le flag contro temibili avversari:

(Lorenzo Brazzino, Ludovico Chiatellino, Daniele De Bortoli, Filippo Furru, Diego Gelati, Mauro Gelati, Filippo Giusto, Francesco Lo Bue, Carlo Uberto Remondini, Alex Strazzulli)



Ecco di seguito l’orario e le gare in schedule, così da non perdere neanche un touchdown:

10:00

Pirates - Giaguari

11:00

Blitz - Seamen

12:00

Seamen - Pirates

13:00

Giaguari - Blitz

Serve solo il supporto del sempre più presente pubblico ligure a supportare l’impresa dei giovani Pirates, ricordando che gli allenamenti per provare il flag football, disciplina olimpica a Los Angeles 2028, sono sempre aperti e domenica potrebbe essere la giornata giusta per prendere i primi contatti con il direttivo Pirates presente all’evento casalingo.