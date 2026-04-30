Calcio | Juniores. Multa pesante per il Legino dopo l'invasione post finale, squalificati per due giornate i portieri Rossi e Borriello

GARE PLAY OFF CAMPIONATO JUNIORES REGIONALI
GARE DEL 25/ 4/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
AMMENDA
Euro 300,00 LEGINO 1910
Per la condotta dei propri sostenitori i quali a fine gara forzavano la recinzione che delimita il campo per
festeggiare con la squadra e tenere una condotta intimidatoria nei confronti dei giocatori avversari.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
ROSSI ANDREA (LEGINO 1910)
Dopo il fischio finale dei calci di rigore andava faccia a faccia con il portiere avversario provocandolo e
rivolgendogli espressioni ingiuriose.
BORRIELLO LUCA (SESTRESE BOR. 1919)
A fine gara in risposta alle provocazioni del portiere avversario sferrava un calcio all'altezza della pancia
rivolgendo espressioni ingiuriose senza alcuna conseguenza lesiva. Sanzione ridotta per le scuse
successivamente presentate,
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
FERRARO CHRISTIAN (SESTRESE BOR. 1919)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)
DE FAZIO GABRIELE (LEGINO 1910)
OTTAVI NICOLO (LEGINO 1910)
RASCHILLA LEONARDO (SESTRESE BOR. 1919)
I AMMONIZIONE DIFFIDA
ANGELI ELIO ASCANIO (LEGINO 1910)
CAMPUS MARCO (LEGINO 1910)
CASTELLI FRANCESCO (SESTRESE BOR. 1919)
CAVALIERE GIACOMO (SESTRESE BOR. 1919)