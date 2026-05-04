Ciclismo | Nordovest Divide 2026: quasi 100 iscritti tra Moncalieri e Laigueglia

Si è appena chiusa l’edizione 2026 del “Nordovest divide”.

L’avventura in bici in formula randonnèe, che parte dal Parco delle Vallere di Moncalieri, è arrivata a Laigueglia. Quest’anno sono stati i percorsi cicloturismo da 200 km, gravel da 300 km, strada 400 km e il brevetto internazionale BRM da 600 km.

Sono stati quasi 100 i partecipanti all’iniziativa. L’arrivo nella Piazza dei Ciclisti è stato animato anche di notte, per chi ha pedalato anche nelle ore notturne per ottenere il brevetto internazionale.

Il “Nordovest divide” è la più lunga randonnèe sul territorio Piemonte-Liguria del 2026.

“Ma ‘Nordovest divide’ non è solo una randonnèe, è una avventura in bici, un viaggio alla scoperta del nostro territorio” – afferma Alessandro Ippolito, organizzatore dell’evento con il supporto del Comune di Laigueglia – “Importante è la collaborazione con istituzioni e strutture ricettive, perché solo collaborando si possono creare eventi cicloturistici per valorizzare e promuovere la destagionalizzazione del turismo green e sportivo”.

Allo stesso modo il consigliere comunale con delega allo sport Lino Bersani sottolinea come: “Con il lancio di questo nuovo progetto ciclistico, Laigueglia riafferma la propria storica vocazione sportiva, borgo ideale per gli amanti delle due ruote a livello internazionale. Questa iniziativa guarda con determinazione al futuro del turismo outdoor, integrando percorsi gravel e servizi dedicati per accogliere ciclisti di ogni livello durante tutto l’anno.

Attraverso una sinergia perfetta tra competizione agonistica e promozione del territorio, l’amministrazione comunale punta a valorizzare le bellezze paesaggistiche della Baia del Sole, consolidando un modello di sviluppo sostenibile che mette al centro il benessere e la natura. Le nuove collaborazioni tecniche e l’introduzione di itinerari esperienziali dimostrano come il borgo sappia rinnovarsi, mantenendo intatto il fascino della sua storia ma offrendo al contempo standard d’avanguardia per l’ospitalità sportiva. L’obiettivo ambizioso è quello di rendere Laigueglia una destinazione imprescindibile nel panorama ciclistico globale”.