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Calcio | 30 marzo 2026, 18:39

Calcio | Cairese, la salvezza è dietro l'angolo dopo il 2-0 all'Imperia

Mounir Jebbar

Mounir Jebbar

Salvezza sempre più vicina per la Cairese di mister Floris.

I valbormidesi hanno battuto all'inglese l'Imperia, trovando la via della rete dopo i primi secondi delle due frazioni di gioco

Ad aprire i conti è stato Spatari bravo a ribadire in porta la sfera dopo la mischia creata davanti a Rossi. 

Il gol della siucrezza è arrivato al 49': Anselmo pennella in area per Jebbar, con l'ex Albenga chirurgico nel realizzare il raddoppio.
 

CAIRESE – IMPERIA 2 – 0

Marcatori : 2’ Spatari, 49 Jebbar.
 

Cairese: Cat Berro, Boveri, Scarrone (18’ st Gargiulo), Jebbar (34’ st Turone), Gulli, Spatari (25’ st T. Graziani), Anselmo, Deseri, Giorcelli, G. Graziani (45’ st Castiglia), Federico (40’ st Colletto).

A disposizione: Ceppi, Zanon, Sancinito, Piacenza.

Allenatore: Floris.
 

Imperia: Rossi, Di Giosia (5’ st Bettin), Bresciani, Viti, Spezzano, Del Bello (1’ st Diallo), Insolito (31’ st Freccero), Boccia (1’ st Simonetti), Conti, Costantini (29’ st Casagrande), Busato.

A disposizione: Curtosi, Giorgetti, Vindigni, Biancheri.

Allenatore: Biffi (Riolfo squalificato)
 

Arbitro: De Paolis di Cassino.

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