Calcio | Cairese, la salvezza è dietro l'angolo dopo il 2-0 all'Imperia

Salvezza sempre più vicina per la Cairese di mister Floris.
I valbormidesi hanno battuto all'inglese l'Imperia, trovando la via della rete dopo i primi secondi delle due frazioni di gioco
Ad aprire i conti è stato Spatari bravo a ribadire in porta la sfera dopo la mischia creata davanti a Rossi.
Il gol della siucrezza è arrivato al 49': Anselmo pennella in area per Jebbar, con l'ex Albenga chirurgico nel realizzare il raddoppio.
CAIRESE – IMPERIA 2 – 0
Marcatori : 2’ Spatari, 49 Jebbar.
Cairese: Cat Berro, Boveri, Scarrone (18’ st Gargiulo), Jebbar (34’ st Turone), Gulli, Spatari (25’ st T. Graziani), Anselmo, Deseri, Giorcelli, G. Graziani (45’ st Castiglia), Federico (40’ st Colletto).
A disposizione: Ceppi, Zanon, Sancinito, Piacenza.
Allenatore: Floris.
Imperia: Rossi, Di Giosia (5’ st Bettin), Bresciani, Viti, Spezzano, Del Bello (1’ st Diallo), Insolito (31’ st Freccero), Boccia (1’ st Simonetti), Conti, Costantini (29’ st Casagrande), Busato.
A disposizione: Curtosi, Giorgetti, Vindigni, Biancheri.
Allenatore: Biffi (Riolfo squalificato)
Arbitro: De Paolis di Cassino.