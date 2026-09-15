Calcio | VADO. CLAMOROSO, ESONERATO MATTEO PASTORINO

Colpo di scena a poche ore dalla partita contro il Livorno.
Matteo Pasotrino è stato esonerato.
L'ufficialità è arrivata pochi istanti fa tramite una nota societaria.
"La società Vado F.C. 1913 comunica di aver sollevato Matteo Pastorino dall’incarico di allenatore della prima squadra.
La Società comunica inoltre che l’incarico di allenatore sarà affidato a Paolo Annoni, già presente in qualità di vice nello staff attuale.
Al tecnico Matteo Pastorino vanno i ringraziamenti per il lavoro svolto finora".