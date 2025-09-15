 / Calcio

Calcio. Bragno che partenza! La doppietta di Gamba e il Di Martino stendono la Sampierdarenese

L'anticipo di Coppa contro il Savona poco meno di dieci giorni fa, pur coinciso con una sconfitta, aveva lasciato la bocca buona al Bragno.

Perdere non fa mai bene, sia chiaro, ma i biancoverdi erano riusciti a lasciare il Chittolina con tanti spunti positivi.

Spunti che si sono rivisti anche ieri, nella prima di campionato con la Sampierdarenese, tanto che ai biancoverdi di mister Ferraro è stata sufficiente poco più di mezz'ora per archiviare la pratica Sampierdarenese.

Determinante la dopppietta di Gamba, che ha potuto godere come riferimento offensivo del neo acquisto Gomes, mentre il sigillo definitivo è arrivato a dieci minuti dal termine con capitan Di Martino. Esordio dal primo minuto anche per l'altro acquisto, Perovic, pronto a dare una mano importante al reparto arretrato.
 

BRAGNO - SAMPIERDARENESE 3-0

MARCATORI: 26’ e 32’ Gamba, 79’ Di Martino. 
 

BRAGNO: Canonica, Vasiunin, Esposito, El Bouchi, Gallo, Perovic, Panelli, Gamba (90’ Oddera), Gomes (60’ Niba), Di Martino, Monni (74’ Longagna). 

Allenatore:  Ferraro. 
 

SAMPIERDARENESE: Virga, Molinari (77’ Mazzarello), D’Amoia, Bazzurro (85’ Pittaluga V.), Bruzzese, Manzi, Biagini (70’ Izzo), Costa, Pintus, Cappelletti, Durante C. (80’ Tullo). 

Allenatore: Pittaluga 
 

Arbitro: Tameo di Albenga

Redazione

