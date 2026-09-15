Calcio | Coppa Liguria di Seconda Categoria. Varato un maxi tabellone, 73 squadre in campo per il trofeo

È tutto pronto per la nuova edizione della Coppa Liguria di Seconda Categoria, che per la stagione sportiva 2026/2027 vedrà al via 73 società. Il Comitato Regionale ha diffuso il regolamento ufficiale, che disegna un percorso lungo e articolato: dai gironi eliminatori fino alla finalissima in campo neutro.



La formula della manifestazione

La Coppa si svilupperà attraverso più turni, con un impianto che cambia progressivamente formula avvicinandosi alla fase finale:

Primo Turno: 23 gironi triangolari e 1 girone quadrangolare, con gare di sola andata;

Secondo Turno: 8 gironi triangolari;

Terzo Turno – Quarti di Finale: gare di andata e ritorno;

Quarto Turno – Semifinali: gare di andata e ritorno;

Finale: gara unica in campo neutro.



Primo Turno: 23 triangolari e un quadrangolare

Il Primo Turno mette in palio la qualificazione al Secondo Turno. In ogni girone verrà dichiarata vincente la squadra che avrà totalizzato il maggior punteggio. In caso di parità tra due o più squadre, si terrà conto, nell'ordine, di:

punti conseguiti negli scontri diretti tra le squadre interessate;

differenza tra reti segnate e subite negli scontri diretti;

differenza tra reti segnate e subite nel corso del girone;

maggior numero di reti segnate nel girone;

sorteggio.



Calendario del Primo Turno

Prima giornata: fine settimana del 19/20 settembre 2026;

Seconda giornata: fine settimana del 26/27 settembre 2026;

Terza giornata: fine settimana del 3/4 ottobre 2026.

Una precisazione tecnica riguarda i triangolari: nella seconda giornata la squadra che ha riposato affronterà la perdente della prima partita, oppure la squadra che ha pareggiato in casa; la terza giornata sarà poi definita di conseguenza in base agli accoppiamenti della seconda. La prima giornata dei triangolari e il calendario completo del girone quadrangolare saranno stabiliti tramite apposito sorteggio.

Tra le squadre al via si segnalano, solo per citarne alcune, formazioni come Borghetto 1968, Spotornese Calcio, Carcarese U21, Rivarolese 1919, Andrea Doria, Camogli Football Club e Romito Magra 1922, a testimonianza della vasta partecipazione da tutte le province liguri.



Secondo Turno: si passa a 8 gironi triangolari

Le squadre qualificate dal Primo Turno confluiranno in 8 gironi triangolari, che designeranno le formazioni ammesse al Terzo Turno. Anche in questo caso, in caso di parità si applicano i medesimi criteri di spareggio (scontri diretti, differenza reti, reti segnate, sorteggio). Le date di svolgimento sono ancora da definire.



Terzo Turno – Quarti di Finale

Da qui in avanti il format cambia: gli accoppiamenti si giocheranno con gare di andata e ritorno. Sarà dichiarata vincente la squadra che, nel computo delle due gare, avrà totalizzato il maggior numero di punti oppure, a parità di punti, il maggior numero di reti segnate. In caso di ulteriore parità nelle reti realizzate, si disputeranno due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno; se la parità dovesse persistere, si procederà con i calci di rigore secondo la normativa vigente. Anche per questo turno le date sono da definire.



Quarto Turno – Semifinali

Stessa impostazione dei quarti: doppio confronto (andata e ritorno), con gli stessi criteri di qualificazione — punti totalizzati nelle due gare, differenza reti ed eventuali tempi supplementari/rigori in caso di parità. Date da definire.



Finale: gara unica in campo neutro

L'atto conclusivo della manifestazione sarà una gara unica in campo neutro tra le due squadre vincitrici delle rispettive semifinali. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari si giocheranno due tempi supplementari da 15 minuti; se la parità dovesse persistere, si andrà ai calci di rigore. Anche la data della finale è ancora da definire.

