Giudice Sportivo | Serie D. I provvedimenti prima del turno infrasettimanale, tre giornate a Rossi della Valenzana

GARE DEL CAMPIONATO SERIE D GARE DEL 12/ 9/2026
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARE DEL 12/ 9/2026 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
ALLENATORI
AMIRANTE SALVATORE (CELLE VARAZZE F.B.C.)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA GOZZI THOMAS (ASSOCIAZIONE CALCIO BRA)
Per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario in azione di gioco.
SIGA IVANILDO FERREI (LASCARIS 1954 ASD)
Per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario in azione di gioco.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
ROSSI ALESSANDRO (VALENZANA MADO SSD.AR.L.)
Per avere al termine della gara, colpito un calciatore avversario con un calcio all'altezza del ginocchio.
AMMONIZIONE (II INFR)
GIOVANE LORENZO (ASSOCIAZIONE CALCIO BRA)
ZANON MANUEL (ASSOCIAZIONE CALCIO BRA)
GHIGLIOTTI DAVIDE (CELLE VARAZZE F.B.C.)
ALBISETTI FEDERICO (LASCARIS 1954 ASD)
ALLASINA NICOLO (SALUZZO)
MORLEO UMBERTO (SALUZZO)
AMMONIZIONE (I INFR)
GIOVANNI TOMMAS (ASSOCIAZIONE CALCIO BRA)
MARMO CRISTIAN (ASTI)
MASAWOUD MORO (ASTI)
SOPLANTAI VALENTINO SORIN (ASTI)
CAPOGNA MATTIA (BORGOSESIA CALCIO)
DANIELLO ALESSANDRO (BORGOSESIA CALCIO)
DONAGGIO LUCA (CELLE VARAZZE F.B.C.)
GRAZIANI GABRIEL (CELLE VARAZZE F.B.C.)
PADOVAN GABRIEL (CELLE VARAZZE F.B.C.)
FIOCCARDI MATTEO (LASCARIS 1954 ASD)
GADAU GIOVANNI (MILLESIMO CALCIO)
TOTARO EDOARDO (MILLESIMO CALCIO)
BELGIOVINE DANIELE (SALUZZO)
M VILA YANN (SANREMESE CALCIO SSD A RL)
MONTICONE MATTIA NANNI (SANREMESE CALCIO SSD A RL)
USAI CARLO (SANREMESE CALCIO SSD A RL)
BELECCO LEONEL JAVIER (VALENZANA MADO SSD.AR.L.)
NECCHIO TOMMASO (VALENZANA MADO SSD.AR.L.)
ROSSI ALBERTO (VALENZANA MADO SSD.AR.L.)
GARE DEL 13/ 9/2026 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (II INFR)
DI CESARE FACUNDO ARIEL (BIELLESE 1902)
BRUCCINI MIRKO (FEZZANESE)
NICOLINI ANDREA (FEZZANESE)
AMMONIZIONE (I INFR)
ALFIERO VINCENZO (ALESSANDRIA CALCIO1912 US)
COLLETTA GIUSEPPE (BIELLESE 1902)
DE MORI RICCARDO (BIELLESE 1902)
FACCHETTI DAVIDE (BIELLESE 1902)
GIACONA MATTEO (BIELLESE 1902)
SALDUCCO VALENTINO (BIELLESE 1902)
BRUSA FEDERICO (CHISOLA CALCIO)
ALESSANDRO (DERTHONA FBC 1908)
TOCILA ALESSANDRO LORE (DERTHONA FBC 1908)
CAPPELLI CRISTIAN (FEZZANESE)
MEDUSEI SEBASTIANO (FEZZANESE)
BRESCIANI NICOLA (IMPERIA CALCIO SRL)
WELBECK MASEKO NANA ADDO (IMPERIA CALCIO SRL)
GUERINI FILIPPO (LIGORNA 1922)
INSIGNITO ALESSIO (LIGORNA 1922)