Calcio | Cisano. Contro la Virtus Sanremo una sconfitta di misura, Porcella: "I ragazzi hanno avuto il mio carattere, se c'è un colpevole sono io"

Ha provato il Cisano a rendere la vita difficile alla capolista Virtus Sanremo, cedendo solo di misura al "Raimondo" contro i matuziani.

La situazione di classifica per la formazione di mister Porcella resta complicata, ma il tecnico ha confermato piena fiducia nel suo gruppo in vista del rush finale, non risparmiando l'autocritica:

“Ieri abbiamo pagato un’ingenuità sulla punizione che ha portato al loro gol, lì siamo stati troppo leggeri. Per il resto la squadra ha fatto una partita di contenimento, ordinata, come l’avevamo preparata. Ho visto nei ragazzi il mio carattere, quello che chiedo sempre.

La Virtus Sanremo ha meritato la vittoria, anche perché ha creato qualcosa in più: hanno colpito un palo e nel complesso hanno saputo dimostrare il loro valore.

Il nostro grande rimpianto resta l’occasione di Vignola al 75’: Barbera è stato molto bravo a parare, ma probabilmente con qualsiasi altro portiere quella palla sarebbe finita in rete.

Adesso non serve piangere sul latte versato. Sapevamo che non era questa la partita decisiva, ma la situazione resta difficile e i punti a disposizione sono sempre meno.

Ci aspettano cinque finali, contro squadre che avranno tutte grande voglia di muovere la classifica. Dovremo essere pronti a lottare fino in fondo per tirarci fuori da questa situazione complicata.

Se c’è un colpevole, sono io. I ragazzi invece sono sempre stati esemplari sotto tutti i punti di vista.”