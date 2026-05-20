Calcio | Virtus Sanremese pigliatutto, Castaldo: "La dedica va a mio papà e ad ogni componente di questa grande società" (VIDEO)

Una stagione semplicemente fantastica per la Virtus Sanremese, che mette in bacheca la sua seconda coppa stagionale grazie alla vittoria firmata da una prodezza di Erick Cordò. Ai microfoni di SvSport, il calciatore Luigi Castaldo esprime tutta la sua soddisfazione per il traguardo raggiunto, analizzando una partita combattuta a viso aperto. Castaldo ripercorre inoltre la nascita del progetto societario, ricordando come lui e altri compagni lo abbiano sposato fin da subito, e sottolinea le difficoltà di adattamento alla Prima Categoria dopo una carriera vissuta nei professionisti, chiudendo con una speciale dedica per i successi ottenuti.