Calcio | Vado: Marco Sesia allenerà l'Alessandria, arriva l'annuncio del presidente Barani

C'erano pochi dubbi dopo i rumor delle passate settimane, ma oggi è arrivata la conferma del prossimo approdo di Marco Sesia alla guida dell'Alessandria.

A confermarlo è stato il presidente dei grigi, Antonio Barani, a Radio Gold:

“Cercavamo una figura con un percorso vincente alle spalle, che fosse un allenatore di professione e che avesse giocato a calcio in passato“. “Da due mesi con mister Alberto Merlo avevano intavolato un confronto sugli obiettivi per il prossimo anno. All’inizio si ipotizzava un percorso strutturato, con pochi innesti ma, nel frattempo, gli obiettivi si sono alzati. Occorreva una capacità di affrontare le diverse complessità. Mi aspetto, infatti, una serie D molto competitiva, come se fosse un campionato professionistico".

Accompagneranno Sesia al Moccagatta anche il vice Francesco Camisola e il preparatore atletico Mattia Roselli. Giuseppe Picone, altro ex rossoblu, sarà Beppe Picone, pronto ad appendere gli scarpini al chiodo.

Il segretario generale del club sarà un altro volto ben noto a ponente: Emiliano Vaccari, ex di Savona, Albissola e Sanremese.

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