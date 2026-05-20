Calcio | Caso Bogliasco: la San Francesco chiede tempi certi, Burastero: "In questo momento ogni giorno è prezioso"

Il caso del ricorso del Bogliasco continua a far discutere il calcio ligure. Al centro del dibattito, l'istanza presentata dalla società biancorossa mirata a ottenere il blocco delle retrocessioni nel campionato di Eccellenza. Sulla questione è intervenuto Roberto Burastero, Direttore Generale della San Francesco Loano, che ha analizzato la vicenda tracciando una netta distinzione tra i diversi scenari, ma lanciando soprattutto un appello chiaro agli organi di giustizia sportiva.

"Ho letto con attenzione il ricorso del Bogliasco ed è innegabile che, nei confronti della loro società, sia stato commesso un errore evidente. Un errore che non ha permesso loro nemmeno di giocarsi le proprie carte ai play-out."



Burastero ha poi voluto chiarire la differenza con il percorso dei rossoblu:

"Noi abbiamo vissuto una situazione diversa: ci siamo battuti sul campo fino all'ultimo minuto e siamo retrocessi perdendo regolarmente lo spareggio play-out. Al Bogliasco, purtroppo, questa possibilità è stata di fatto negata. A pesare sulla loro stagione è stata la calendarizzazione del recupero tra Carcarese e Arenzano, inserita nel bel mezzo delle ultime due giornate di campionato. Una scelta che li ha privati del diritto di giocarsi la salvezza. Da questo punto di vista, lo sbaglio c’è stato e ha cambiato la storia del loro torneo."



Il punto fondamentale, per il dg rossoblu, sono le tempistiche:

"E' fondamentale che il pronunciamento del Tribunale arrivi in tempi certi. In questa fase ogni giorno è fondamentale per programmare al meglio la prossima stagione. Tra Promozione ed Eccellenza il gap è importante, ancor di più tenendo conto l'alto livello che potrebbe avere il massimo campionato regionale: mantenere questo clima di incertezza non gioverebbe a nessuno".