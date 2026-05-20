Calcio | Ceriale. La Juniores biancoblu sarà guidata da Federico Fazio

Il comunicato:
"Il Ceriale Progetto Calcio annuncia che la guida tecnica della Juniores Regionale è stata affidata a Mister Federico Fazio.
Per Federico si tratta della quinta stagione nella nostra Società. Anno dopo anno ha messo in luce tutte le sue qualità entrando tra i giovani allenatori più promettenti del panorama calcistico regionale. La scorsa stagione ha allenato la leva 2009 contribuendo al loro percorso di crescita.
Contestualmente, il Club rende noto che Mister Fazio sarà nuovamente il Vice Allenatore della Prima Squadra di Mister Marco Mambrin, con il quale condivide da anni un rapporto di grande stima.
Buon lavoro!"