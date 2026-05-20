Calcio | Venerdì torna il Premio Geddo, la sezione AIA di Albenga premia Federico Marchi

Venerdì 22 maggio gli arbitri della sezione A.I.A. “Stefano Grasso” di Albenga assegneranno il premio “Carlo Geddo” a Federico Marchi, Arbitro Benemerito della sezione di Imperia, Osservatore arbitrale CON PROF in Serie A, e Direttore Responsabile della Commissione AIA Comunicazione per la Rivista “L’Arbitro” e del sito web.

Il riconoscimento, giunto alla trentasettesima edizione, è dedicato al primo presidente e fondatore della sezione: l’evento si svolgerà presso l’Essaouira Lounge Beach di Albenga.





L’occasione è ideale per inaugurare la nuova sede sita nella frazione di Bastia: un traguardo atteso, costruito con impegno e passione anche grazie al contributo dell’amministrazione comunale della Città di Albenga, e che prende vita proprio nell’anno più significativo. Quarant’anni di storia, di persone e di appartenenza trovano qui una nuova casa, pronta ad accogliere il futuro senza dimenticare le proprie radici.





Nel corso dell’evento presentato da Fabio Gafforini, associato della sezione AIA di Brescia e Vice Responsabile della Commissione AIA Comunicazione e della Rivista “L’Arbitro”, saranno assegnati altri riconoscimenti: il premio “Gianluigi Ferro” che viene dato all’arbitro ingauno distintosi per l’attività associativa, è consegnato a Gabriele Mel, Osservatore arbitrale e Revisore unico sezionale; il premio “Stefano Grasso”, attribuito al migliore osservatore a livello regionale, sarà ricevuto dall’Osservatore arbitrale e Collaboratore del Comitatore Regionale Arbitri ligure Giuseppe Mascheri della sezione di Genova, mentre il premio “Claudio Rosso”, dedicato ai fischietti più promettenti della regione, andrà a Andrea Silvio Verdoia, arbitro della sezione di Genova.

Mattia Calò riceverà, invece, il premio “Martino Simone” dedicato al miglior giovane direttore di gara albenganese, mentre Riccardo Dell’Imperio della sezione di Novi Ligure, riceverà il premio ”Sezione di Albenga” per essere stato scelto tra i migliori assistenti a disposizione dei massimi campionati regionali.





Il Presidente sezionale Igor Vecchio esprime parole di soddisfazione e gratitudine: “Desidero esprimere un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato all’organizzazione di questa serata, che da anni rappresenta un appuntamento irrinunciabile per la nostra realtà associativa, e agli associati provenienti da tutta la regione: la vostra partecipazione dà valore e profondità a questa celebrazione.

Nel quarantesimo anno della nostra Sezione, questo momento assume un significato ancora più forte, un’occasione per ricordare il cammino percorso, ma soprattutto per guardare con fiducia al futuro.”





Coloro che fossero interessati a intraprendere l’attività di arbitro di calcio o a conoscerne meglio i dettagli possono rivolgersi alla Sezione A.I.A. di Albenga all’indirizzo e-mail albenga@aia-figc.it o visitando il sito www.aia-albenga.it