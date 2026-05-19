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Calcio | 19 maggio 2026, 21:38

Calciomercato | Altro tris di conferme con Basso, Vierci e Invernizzi

Calciomercato | Altro tris di conferme con Basso, Vierci e Invernizzi

La nota ceramista:

Proseguono a ritmo serrato le trattative presso la sede delle Albissole1909 con tre "FRECCE"  per l' arco di Mr.Cattardico.

Restano nella rosa ceramista,  il centrocampista Thomas Basso arrivato nel mercato di dicembre e da subito diventato leader della nostra formazione, instancabile giocatore a tutto campo sempre a supporto di tutti i compagni. Altro velocista rivelazione di questa stagione, Gianni Rey Vierci confermato lui e il suo scooter integrato per l'attacco biancoceleste,  e ultima conferma di giornata il giovane 2008 Invernizzi anche lui bellissima sorpresa di questa stagione chiamato a confermarsi anche nel campionato di Eccellenza.
La Società Albissole augura a tutti voi un buon lavoro per la Stagione 2026-2027" 

cs

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