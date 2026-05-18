Outdoor | E' nata Andora Up 360: "Obiettivo aggregazione sociale e valorizzazione del territorio"

E’ nata "Andora UP 360": una nuova Associazione Sportiva Dilettantistica che ha come obiettivo la promozione degli sport outdoor sui sentieri Andoresi e la valorizzazione e tutela dell’entroterra.

L'associazione, si propone di promuovere lo sport dilettantistico outdoor, l'aggregazione sociale, la valorizzazione del territorio andorese e la tutela ambientale.

In particolare opererà su quattro fronti: organizzazione e promozione di cicloturismo, mountain biking ed escursionismo a piedi anche con animali d'affezione al seguito. La cura, manutenzione, pulizia, mappatura e valorizzazione di sentieri, percorsi ciclo-escursionistici e itinerari in ambiente naturale nel Comune di Andora e nei Comuni limitrofi, in accordo con i proprietari dei terreni, oltre che la promozione della mobilità sostenibile e della fruizione responsabile dell'ambiente naturale; eventi di escursionismo cinofilo e dog-trekking con animali d'affezione.

I sette soci fondatori sono: Fabrizio De Nicola (Presidente), Marta Fantoni (Vicepresidente e Segretario), Emanuel Voltolin Visca, Manuela Marchiano, Marco Molineri, Massimo Risso e Antonio Siffredi (Consiglieri). A completare la struttura operativa, Giorgio Nannei ricopre il ruolo di Direttore Tecnico e Francesco Celano è membro del Comitato Tecnico. Il Consiglio Direttivo resterà in carica per quattro anni.

Il logo di "Andora UP 360" racchiude due concetti chiave: UP, l'invito a salire, a muoversi, a guardare oltre la costa per scoprire l'entroterra; 360 l'approccio a tutto tondo alle attività outdoor mountain biking, cicloturismo, camminate ed escursionismo, anche in compagnia degli amici a quattro zampe.

Il logo richiama questa vocazione multidisciplinare e la doppia anima di Andora: il mare e l'entroterra, uniti in un'unica identità - hanno dichiarato i fondatori - Il Consiglio Direttivo è già al lavoro per definire il calendario delle prime iniziative pubbliche, che saranno incentrate sul coinvolgimento attivo dei cittadini nelle attività sentieristiche sul territorio andorese.

Date, modalità di partecipazione e dettagli saranno comunicati nelle prossime settimane attraverso i canali ufficiali dell'associazione.

È prevista la collaborazione con enti pubblici, enti locali, sezioni del Club Alpino Italiano, scuole, istituzioni culturali e altre associazioni sportive e ambientali del territorio.





