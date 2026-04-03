Alassio celebra lo sport e il ricordo di Simone Rossi

Nella mattinata di oggi il sindaco di Alassio Marco Melgrati e l’assessore allo Sport Roberta Zucchinetti hanno accolto nella Sala Consigliare del Palazzo Comunale il presidente del Motoclub Alassio, Mimmo Giancone, e il presidente di Alassio For Fun, Giorgio Nannei, quest'ultimo accompagnato dall’atleta Antonio Folcarelli, terzo classificato alla 17esima edizione della Granfondo Muretto di Alassio MTB che si è svolta domenica 22 marzo.

Nell'occasione odierna sono state consegnate ai presidenti delle due associazioni sportive altrettante pergamene del Comune di Alassio quale segno di gratitudine per l’impegno e la dedizione dimostrati nell’organizzazione delle rispettive manifestazioni, svoltesi negli scorsi fine settimana: la Granfondo Muretto di Alassio MTB, giunta alla sua 17ª edizione, che ha visto la partecipazione di numerosi biker provenienti da tutta Italia lungo gli spettacolari percorsi del territorio, e l'appuntamento con la 1ª e la 2ª prova del Campionato Italiano Motorally.

Come indicato nella pergamena, entrambi gli eventi, dedicati alla memoria del compianto concittadino Simone Rossi – già assessore al Turismo del Comune di Alassio dal 2013 al 2018 e vice presidente del Consiglio Comunale e Consigliere di Opposizione dal 2018 al 2023 – hanno permesso “di dare lustro alla nostra Città coinvolgendo in un intero fine settimana centinaia di persone provenienti da ogni parte d'Italia e fornendo quindi, nel nome dello Sport anche un importante ritorno turistico ad Alassio”.