Danza | I giovani ballerini dell'Accademia di Savona agli esami internazionali di Classica

L’Evento dei 2 giorni degli Esami Internazionali di Danza Classica per giovani ballerini della “Methode Russe de Monte-Carlo de Lorena Baricalla”- creata dall’etoile e coreografa internazionale Lorena Baricalla - si sono svolti a Savona presso il Palazzetto di Quiliano.

Con l’organizzazione della PromoArt Monte-Carlo Production hanno partecipato i candidati dell’Accademia dello Spettacolo di Savona diretta dalla Maestra Joelle Heidl.

Questo evento annuale è volto al sostegno e allo stimolo positivo per i giovani.

La “Méthode” è il metodo di insegnamento con programma di studio su 14 livelli nato dall’esperienza artistica e pedagogica dell’etoile e riunisce ad oggi più Scuole Affiliate in Italia, Monaco e Francia, che fanno parte di una “Accademia globale” per la formazione professionale o amatoriale di qualità.

In questa occasione l’etoile Lorena Baricalla ha tenuto nella prima giornata lo Stage di Perfezionamento con accompagnamento dal vivo al pianoforte della P.ssa Adriana Costa, mentre la seconda giornata a cui ha assistito un folto pubblico si sono tenuti gli Esami Internazionali seguiti da uno Spettacolo e dalla Parte Istituzionale con Ia consegna dei Diplomi ai giovani ballerini.

La Giuria prestigiosa prevedeva con l’etoile Lorena Baricalla anche il primo ballerino Stefano Botto, suo partner in molte produzioni internazionali della PromoArt Monte-Carlo Production.

Il Comitato d’Onore era composto dai rappresentanti delle Istituzioni savonesi con l’ Assessore allo Sport Francesco Rossello del Comune di Savona, il Presidente Polisportiva e consigliere allo sport per il Comune di Savona Aureliano Pastorelli, il Presidente Libertas e Coni Roberto Pizzorno, la pianista Adriana Costa, il maestro e giudice Edo Pampuro, Manuela Calabrese rappresentante del Comitato dell’Accademia con le Maestre Greta Patrone e Anna Bovero, Gabriella Bruzzone, Giorgia Palmerini diplomate “Methode”

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Le Borse di Studio sono state consegnate dal Produttore Tino Genovese, devolute come ogni anno dalla PromoArt Monte-Carlo Production per lo Stage Estivo della “Methode” l’8, 9, 10, 11 Luglio presso l’Accademia di Savona.

Lo Stage è aperto a tutti, per iscrizioni: info@promoart-montecarlo.com

Di rilievo i traguardi raggiunti quest’anno dalle giovani ballerine dell’Accademia che si sono diplomate in Excellence 4, esame finale di studi professionali cui potrà seguire un anno di

Perfezionamento: Sara De Gregorio, 18 anni, e Elisabetta Cortese, 17 anni che hanno anche ricevuto la Borsa di Studio.

Già l’anno passato si erano diplomate Ballerina Professionista Lara Strassera, ora nel vivaio professionale della Scala di Milano, mandata dall’etoile Lorena Baricalla presso il direttore Frederic Olivieri suo partner in tanti ruoli ai Balletti di Monte-Carlo; e Vittoria Borda, ora impegnata in studi all’università di Amburgo in quanto prosegue la danza a livello amatoriale.

Infatti gli studi seri e realmente formativi della “Methode” si possono compiere sia a livello professionale che a livello amatoriale per avere una marcia in più in qualsiasi professione.

L’Accademia di Savona attraverso questa Formazione Professionale permette l’accesso alla carriera di ballerina attraverso le audizioni per le compagnie internazionali o al Corso Maestri della “Methode” per l’insegnamento della danza.

La “Methode” infatti forma anche i Maestri di Danza, i quali, affinché affiliarsi effettuano un Corso di Formazione ed Abilitazione all’Insegnamento della “Methode” e del Programma di Studio di ogni livello. Il prossimo Corso per Maestri si terrà a Luglio. Sono aperte le iscrizioni.