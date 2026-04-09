Savona, skatepark nell’ex piscina di via Trento e Trieste il Comune affida i lavori

Aggiudicati i lavori per lo skatepark all'interno dell’ex piscina di via Trento e Trieste, ora riqualificata. Il Comune di Savona ha affidato l’appalto all’impresa Arbi Edil per un intervento da oltre mezzo milione di euro.

Nel complesso l’intervento prevede un investimento di 887.882 euro, comprensivo di spese tecniche, imprevisti e altre somme a disposizione dell’amministrazione.

Il progetto rientra nel programma di riqualificazione degli impianti sportivi comunali e punta a recuperare l’area dell’ex struttura natatoria trasformandola in uno spazio dedicato allo skateboard e alle attività sportive all’aperto. La durata prevista del cantiere è di 245 giorni a partire dalla consegna dei lavori.

E' prevista la trasformazione della vasca principale della piscina in una pista multidisciplinare di tipo “park”, con superfici curvilinee in cemento progettate per evoluzioni e salti tipici dello skateboard. La vasca secondaria sarà invece convertita in un’area “street”, con spazi flatground ( cioè per eseguire manovre e acrobazie su una superficie piana, liscia e orizzontale, senza l'utilizzo di rampe, scale, corrimano o altri ostacoli) e strutture dedicate alle manovre tecniche.

Oltre alle piste, il nuovo impianto sarà dotato di illuminazione sportiva a led, sistemi di ventilazione e un sistema di videosorveglianza, oltre a dispositivi di controllo e gestione collegati agli spazi di servizio.

"L'amministrazione – spiega il Comune- a seguito di un’attenta analisi dei fabbisogni territoriali e di un percorso di confronto e partecipazione che ha coinvolto in modo particolare le realtà giovanili e associative del territorio, ha individuato quale soluzione prioritaria la realizzazione di un impianto sportivo specificamente dedicato alla disciplina dello skateboarding .