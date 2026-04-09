Podismo | Il Trail delle Streghe animerà il Golfo dell'Isola, appuntamento il 18 e il 19 aprile

Lungo la costa del Ponente ligure, c’è un tratto in cui la roccia sembra trattenere il respiro prima di tuffarsi nel mare. È lì che, da secoli, una torre solitaria, scolpita nel tempo, osserva scorrere, al suo cospetto, le vite e le storie di Noli, Bergeggi, Spotorno e Vezzi Portio.

In questo scenario sospeso tra natura e leggenda, sabato 18 e domenica 19 aprile torna il Trail delle Streghe, sfida off-road che trasformerà il territorio in un’esperienza da attraversare: sentieri ruvidi, creste battute dal vento, scorci improvvisi sul Mar Ligure e tracce di un passato ancora vivo. L’edizione 2026 sancisce anche un importante momento di rinnovamento: dopo un breve stop, l’organizzazione passa a TriO Events, realtà affermata nel mondo outdoor e multisport, in sinergia con il Golfo dell’Isola e con il patrocinio di Regione Liguria e Provincia di Savona, insieme al supporto dei main sponsor Dynafit e Mountain Shop Finale Ligure.

“Dopo l’esperienza delle Golden Trail World Series - dichiara Mattia Fiorini, sindaco di Spotorno e presidente del Golfo dell’Isola - il trail running torna protagonista nel Golfo dell’Isola, un territorio che per conformazione, paesaggio e vocazione si presta naturalmente a questa affascinante disciplina. Il Trail delle Streghe, manifestazione storica oggi ripensata in una chiave nuova, sarà capace di coinvolgere e valorizzare l’intera destinazione turistica, confermandola come luogo ideale per chi cerca sport, natura, benessere e autenticità. Da Bergeggi a Noli, passando per Spotorno e Vezzi Portio, ogni Comune saprà esprimere le proprie peculiarità, contribuendo a costruire un’esperienza diffusa, identitaria e di grande richiamo”.





IL TRAIL2GETHER TOUR E LE GARE DEL WEEKEND

Per scaldare i motori la manifestazione accoglierà in apertura il Trail2gether, il tour di Dynafit in collaborazione con Vibram e Suunto, che approderà grazie a Mountain Shop Finale Ligure nel Golfo savonese per la sua prima tappa, sabato alle ore 10.30. Gli amanti della corsa in montagna possono iscriversi gratuitamente al link in bio sul profilo IG @traildellestreghe_ per testare parte del tracciato gara correndo insieme ai Trailheroes Alessia Basso, Sara Toloni e Stefano Dagostino. Gli ambassador del brand si ritroveranno, poi, domenica sulla start line delle distanze in programma con Andrea Prandi, top runner Dynafit classe ‘98, atleta della Nazionale di scialpinismo con vari successi nel trail e nel vertical.





Le competizioni avranno inizio sabato, alle ore 17, con una novità ad alto tasso adrenalinico: la Cronoscalinata Bergeggina 2K. Partendo dal lungomare di Bergeggi, i partecipanti affronteranno 683 gradini per un’ascesa di 240 m D+, breve ma intensa, tutta in verticale, con panorami spettacolari sul mare. Domenica, dalle ore 9, la Marathon 44K (1.915 m D+, 2 punti ITRA) rappresenterà la prova regina: un tracciato impegnativo che esplora l’altopiano delle Manie fino a Bergeggi, toccando Noli e Vezzi Portio, pensato per chi cerca resistenza, strategia e spirito d’avventura. La Race 17K (750 m D+, 1 punto ITRA) propone, invece, un percorso breve ma tecnico, tra Spotorno e Noli, per chi punta su ritmo ed energia.