Calcio | Ad Albenga potrebbe sorgere un nuovo campo, summit al Riva per l'installazione di un secondo sintetico

Tempo di summit ieri ad Albenga tra le società ingaune e il Comitato Regionale Ligure.

Il presidente Giulio Ivaldi è stato infatti avvistato all’Annibale Riva con l’obiettivo di affrontare e provare a risolvere l’annosa problematica legata alla disponibilità dei campi per i club locali, acuitasi dopo l’arrivo nella struttura di Viale Olimpia del Pontelungo e della San Filippo Neri.

La soluzione allo studio riguarderebbe l’area sterrata adiacente all’impianto, dove si ipotizza l’installazione di un nuovo terreno in sintetico, utilizzabile almeno per le gare fino alla Prima Categoria.

Una risorsa tutt’altro che trascurabile per le realtà locali, soprattutto alla luce delle difficoltà riscontrate negli ultimi mesi al Massabò e sui terreni di Bastia e Lusignano.

In questo senso, l’amministrazione comunale (presente all'incontro) avrebbe già manifestato la propria disponibilità ad approfondire le possibili soluzioni e ad avviare gli studi necessari per l'iter di progettazione.

Per Albenga si tratterebbe di un passo importante sotto il profilo della logistica sportiva, oltre che di un’opportunità concreta per migliorare la convivenza tra le diverse realtà calcistiche del territorio.