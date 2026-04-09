Calcio | Juniores. Al Pontelungo il replay con l'Albissole, decidono Vellko e Cataldo

Importante successo esterno per la Juniores del Pontelungo, che nella ripetizione della gara sospesa lo scorso 7 marzo, supera 2-0 l’Albissole al termine di una prova solida e convincente.
I granata sbloccano il match grazie a Vellko, bravo a sfruttare l’assist del capitano Gerini e a portare avanti gli ingauni. Nella ripresa arriva il raddoppio che chiude i conti: Cataldo firma un gran gol dalla distanza, con un tiro che si infila all’incrocio dei pali.
Tre punti pesanti che permettono al Pontelungo di agganciare il Millesimo al secondo posto in classifica, rilanciando le ambizioni della squadra.
All’orizzonte ora una sfida di alto livello: sabato è infatti in programma il big match contro la Baia Alassio, in un confronto che potrebbe risultare decisivo per le zone alte della graduatoria.