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Calcio | 09 aprile 2026, 13:41

Calcio | Coppa Liguria di Prima Categoria: la finale tra Virtus Sanremese e Lavagna 2.0 fissata al 17 maggio

Ancora da definire la sede

Calcio | Coppa Liguria di Prima Categoria: la finale tra Virtus Sanremese e Lavagna 2.0 fissata al 17 maggio

E' stata fissata dopo il termine della regular season, precisamente domenica 17 maggio, la finalissima di Coppa Liguria di Prima Categoria.

A contendersi il trofeo saranno la Virtus Sanremese e il Lavagna 2.0.

L'ultimo atto della competizione si disputerà secondo il regolamento standard: match in campo neutro, con eventuali supplementari e rigori nel caso persistesser il risultato di parità.

Ancora da definire la sede della partita, con la probabile disputa tra il levante savonese e l'area ponentina del genovesato.

redazione

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