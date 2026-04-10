Stelle nello Sport | Un mondo di attività per le scuole della Liguria

L'attività nelle Scuole è uno dei fiori all'occhiello del progetto Stelle nello Sport che ha tra i propri obiettivi quello di promuovere i valori e la cultura dello sport ai giovani.



Con il patrocinio dell’Ufficio scolastico regionale e in partnership con Orientamenti, il progetto di Regione Liguria, Stelle nello Sport promuove incontri, concorsi, eventi con il coinvolgimento di oltre 20.000 studenti. Dagli incontri tra studenti e Campioni, al concorso "Il Bello dello Sport", passando per le tappe di "Più Gusto per la Vita" e per arrivare all'Olimpiade delle Scuole al Porto Antico.



Con "Una Classe di Valori" portiamo i Campioni dello Sport nelle Scuole per trasmettere i valori dello sport sano e leale. I nostri "Talent" raccontano ai ragazzi le proprie esperienze e in modo fresco e diretto dimostrano come lo Sport sia una straordinaria scuola di vita. Tante “stelle” sono protagoniste anche quest’anno a scuola: Francesco Bocciardo (Istituto Calasanzio), Davide Mumolo (IC Cornigliano), Filippo Armaleo (Immacolatine Semeria), Cecilia Moretti (IC Quarto), Federico Bergamasco (IC Pegli), Federico Del Prete e Graziano Cesari (Immacolatine Da Novi). Sport e disabilità in cattedra alla Scuola Da Passano con gli Insuperabili.



La nostra attività educational ci ha portato anche a creare una serie di incontri in collaborazione con Villa Montallegro con il titolo "Più Gusto per la Vita". La dottoressa Gabriella Biffa (psicologa e psicoterapeuta) ha incontrato gli studenti dell’Istituto Bergese. Sul sito https://www.montallegro.it/magazine/category/magazine/stelle-nello-sport-in-montallegro/ ogni settimana gli sportivi si raccontano con video-interviste focalizzate su tre pilastri fondamentali per il benessere dell’atleta: la gestione degli infortuni, l’alimentazione e gli aspetti psicologici della performance. Grazie alla collaborazione del dott. Luca Spigno abbiamo realizzato anche un tutorial diffuso attraverso i docenti in numerose scuole con oltre 20.000 visualizzazioni.



Dal 2017 abbiamo ideato e promosso anche il Concorso scolastico “Il Bello dello Sport” grazie al quale coinvolgiamo i ragazzi per valorizzare i messaggi positivi legati allo Sport. Oltre 15.000 i moduli di partecipazione richiesti quest’anno dagli insegnanti di 120 scuole di tutta la Liguria. I vincitori saranno premiati sabato 23 maggio alla Festa dello Sport.



In questo percorso abbiamo promosso eventi quali “A Scuola di Sport”, evento ludico-sportivo per le classi prima e seconda delle scuole primarie del Comune di Genova, organizzato in collaborazione con SmartSport. Al fianco dell'Ufficio Scolastico regionale abbiamo deciso di riportare in auge l'evento "Il Più Veloce della Città" con il coinvolgimento di numerosi Istituti e una grande giornata di festa a Villa Gentile che ritorna il prossimo 5 giugno.



Paola Fraschini, Giulia Rizzi e Federica Cesarini, tre “stelle” di livello internazionale, sono scese in campo in occasione della Giornata della Donna nei webinar promossi da Orientamenti. E le Stelle nello Sport, come per tradizione, non potranno mancare al Festival Orientamenti del prossimo novembre al Porto Antico di Genova.



Anno dopo anno abbiamo ampliato il nostro percorso al servizio delle Scuole che si “esalta” alla Festa dello Sport. Il Porto Antico di Genova si trasforma ogni anno in un Parco Olimpico e la prima giornata è storicamente dedicata agli studenti che possono così partecipare all’Olimpiade delle Scuole. Sono già oltre 2200 gli iscritti per l’edizione del prossimo 22 Maggio. Un altro record.

