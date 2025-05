AGGIORNAMENTO 17:20 E' iniziata la gara al Riboli di Lavagna

Il pesante incidente in A10 che ha costretto alla chiusura di parte del tratto autostradale in direzione Genova, ha costretto il Comitato Regionale Ligure a posticipare la gara con il Savona.

La sfida, inizialmente programmata alle 16:00 è stata confermata per il pomeriggio odierno. L'auspicio è di poter dare il via al match attorno alle 17:30, ma non sono esclusi ulteriori slittamenti.