Calcio, è l'ultimo passo che porta all'Eccellenza: la webcronaca di Carcarese-Vallescrivia (LIVE)

CARCARESE - VALLESCRIVIA 1-0 (10' Poggi)

72' inizia a farsi sentire la stanchezza, tanti errori da una parte all'altra. Si prepara nella Carcarese Mombelloni, fuori Brovida

68' Brovida rischia tantissimo giocando un pallone nell'area biancorossa, il Vallescrivia recupera alto e manda al tiro dal limite Meloni, destro telefonato che Giribaldi inchioda a terra

67' Spadoni rileva Merialdo tra gli arancioneri, terzo cambio ordinato da Cannistrà

62' assolo di Brovida che se ne va sulla destra ritardando però la conclusione una volta entrato in area, la Carcarese deve sfruttare meglio queste situazioni in ripartenza

60' Fassone in scivolata riesce a calciare in diagonale e a pescare la deviazione di L. Moretti, angolo per i genovesi

58' Spano per Liguori è la seconda mossa di Cannistrà, fase interlocutoria della gara

55' Battistel inserisce Ghirardi per Kosiqi, si sposta Bablyuk che si accentra a giocare vicino a Poggi

52' Poggi calcia in diagonale da posizione quasi impossibile, respinge con il corpo Zunino che libera l'area di rigore

48' Vallescrivia arrembante, Leto mette in mezzo un pallone velenosissimo che Prato allunga in corner: Zunino raccoglie poi sul secondo palo il traversone di Compagnone, ma il suo colpo di testa finisce sopra la traversa

47' Meloni ci prova in area, destro deviato che finisce docile tra le braccia di Giribaldi

47' Brovida a destra e Bablyuk a sinistra, esterni invertiti rispetto al primo tempo per mister Battistel

46' un cambio per parte: nella Carcarese c'è F. Moretti al posto di Spozio, Cannistrà inserisce invece Camera al posto di Bricchi

SECONDO TEMPO

Squadre al riposo dopo un minuto di recupero, Carcarese in vantaggio di un gol sul Vallescrivia, decide al momento l'incornata di Poggi in avvio

44' Spozio spende il giallo trattenendo un avversario per la maglietta

43' Kosiqi vince un rimpallo sulla trequarti involandosi verso l'area avversaria, il suo diagonale in corsa finisce però a lato senza impensierire Centenari

42' Fassone conclude dal limite dopo un'azione tutta di prima tra Compagnone e Meloni, sfera alta

38' Kosiqi calcia dai ventidue metri, collo destro che il numero uno del Vallescrivia controlla in due tempi

36' Ungaro è il secondo ammonito nella squadra di Cannistrà

35' e risponde dall'altra parte la Carcarese: Bablyuk e Kosiqi confezionano un pallone d'oro per Poggi, un controllo di troppo permette ai difensori del Vallescrivia di fare muro davanti a Centenari respingendo il destro dell'attaccante valbormidese

34' Fassone si divora l'1-1: Meloni si incunea in area e appoggia al centro dove il numero sette arancionero calcia di punta spedendo di poco a lato con la porta praticamente sguarnita

30' minacciosa la Carcarese con un'azione prolungata che Brovida non riesce a finalizzare dopo aver saltato un paio di avversari, si stringono le maglie nere dei genovesi che riescono ad evitare guai peggiori

28' Giribaldi respinge in tuffo il tentativo di Liguori, guadagna poi un tiro dalla bandierina il Vallescrivia

25' ha alzato il baricentro la squadra di Cannistrà, valbormidesi a difesa del vantaggio e pronti a sfruttare le ripartenze

20' è di Matera il primo tiro che chiama in causa Giribaldi, parata a terra in sicurezza del protagonista della semifinale di domenica scorsa contro la Sestrese

17' Bablyuk stringe dalla destra calciando poi dal limite senza inquadrare lo specchio, ma è proprio sulle fasce che i biancorosso possono creare grattacapi all'undici genovese

15' ed è proprio Compagnone il primo ammonito della gara, punizione laterale a favore della Carcarese, che vuole sfruttare il momento favorevole

14' prova a scuotersi il Vallescrivia, combinazione nello stretto tra Fassone e Compagnone, si chiude la difesa biancorossa che libera la propria area

12' ancora pericolosa la squadra di Battistel: Poggi questa volta fa da sponda di testa, arriva da dietro Diamanti che sbuccia il pallone col sinistro sciupando una buona chance per il 2-0

10' POGGI! LA CARCARESE E' IN VANTAGGIO! Traversone dalla destra di Bablyuk, incornata vincente del numero nove biancorosso che taglia fuori causa Centenari spedendo il pallone all'angolino, 1-0 al "Chittolina"

7' partenza convinta dei valbormidesi in queste primissime battute: Bablyuk e Brovida giocano a tutta fascia con Poggi e Kosiqi tandem offensivo, Vallescrivia con la difesa a quattro e Fassone punto di riferimento più avanzato

3' Brovida difende palla al limite dell'area piccola in mezzo a tre avversari riuscendo a mettere in mezzo un pallone rasoterra controllato senza problemi da Centenari

1' si parte! Gremita la tribuna del "Chittolina", Carcarese in tenuta biancorossa, completo nero per il Vallescrivia

PRIMO TEMPO

Formazioni :

CARCARESE: Giribaldi; Diamanti, L. Moretti, Prato, Spozio, Nonnis, Brovida, Bertoni, Poggi, Bablyuk, Kosiqi. A disposizione : Grenna, Bonifacino, Ghirardi, Casassa, Croce, De Matteis, Pirotto, Mombelloni, F. Moretti. Allenatore : Battistel

VALLESCRIVIA: Centenari, Bricchi, Matera, Zunino, Ungaro, Merialdo, Fassone, Leto, Liguori, Compagnone, Meloni. A disposizione : Parodi, Balbi, Camera, Watara, Breschi, Fundoni, Campolo, Spadoni, Spano. Allenatore : Cannistrà

Arbitro: El Bouazaoui di Chiavari

Assistenti: Semini e Hasa di Albenga